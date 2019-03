Chemieconcern Bayer moet kankerpatiënt miljoenen betalen Redactie/IB

Bron: ANP, AD 0 Het Duitse chemieconcern Bayer moet wederom diep in de buidel tasten in een Amerikaanse zaak over de onkruidverdelger Roundup. Een jury in San Francisco bepaalde dat een man die zegt dat hij kanker heeft opgelopen door Roundup een vergoeding van 80,3 miljoen dollar (71,4 miljoen euro) moet krijgen.

Van die 80,3 miljoen is 75 miljoen dollar bedoeld als boete en 5,3 miljoen dollar als compensatie. Het slachtoffer is een 70-jarige man uit Californië bij wie een zeldzame vorm van lymfklierkanker is ontdekt, nadat hij jarenlang het omstreden middel gebruikte op zijn eigen terrein.

Bayer laat weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het is al de tweede zaak waarin Roundup, een merknaam van een bestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat, door de rechtbank als kankerverwekkend wordt aangemerkt. Toen moest Bayer 78 miljoen dollar betalen.

Schikking

Volgens juridische experts ligt het voor de hand dat Bayer zal proberen te schikken in andere, nieuwe zaken over Roundup nu in twee gevallen een link met kanker bewezen is geacht. Roundup werd door het Amerikaanse chemie- en zadenbedrijf Monsanto op de markt gebracht. Dat bedrijf is door Bayer overgenomen.

Glyfosaat wordt wereldwijd veel toegepast in de landbouw, vaak in combinatie met bewerkte zaden van Monsanto die ongevoelig zijn gemaakt voor het middel. De vergunning voor het gebruik van het omstreden middel werd in 2017 in de Europese Unie voor vijf jaar verlengd. Eerder deze maand werd in een Europese uitspraak nog bepaald dat vertrouwelijk onderzoek over glyfosaat openbaar gemaakt moet worden, ondanks bezwaren van Monsanto.