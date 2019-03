Chelsea Manning moet voor ‘grand jury’ verschijnen in onderzoek naar WikiLeaks KVDS

02 maart 2019

06u38

Bron: Belga 0 De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning moet dinsdag voor een ‘grand jury’ verschijnen. Dat heeft een van haar advocaten gemeld. Volgens Amerikaanse media heeft de dagvaarding te maken met het strafrechtelijk onderzoek tegen WikiLeaks door federale procureurs in Virginia.

Manning laat in een persbericht weten dat ze zich met klem verzet tegen de dagvaarding en tegen de procedures van de ‘grand jury’ in het algemeen. Een grand jury is een jury van burgers die een verdachte of een getuige mag verhoren om vervolgens te beslissen of die persoon vervolgd moet worden.

Monddood

"Er werd al ontelbare keren misbruik gemaakt van de macht van de grand jury om politiek discours monddood te maken", aldus Manning nog. "Ik heb niets met deze zaak te maken en ik vind het jammer dat ik ertoe verplicht word mezelf in gevaar te brengen door deel te nemen aan deze agressieve praktijken."





Manning was een inlichtingenanalist in het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Irak. Ze lekte duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten in 2010 via Wikileaks. Ze werd daarvoor veroordeeld en bracht 7 jaar door in een militaire gevangenis. VS-president Barack Obama verlichtte haar straf van 35 jaar cel nog in 2017.

Volgens New York Times en Politico kadert de dagvaarding in het federaal onderzoek naar WikiLeaks. Dat werd geopend nadat WikiLeaks onthullingen publiceerde over de campagne van Democrate Hillary Clinton tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Volgens de Amerikaanse overheid waren die gegevens afkomstig van de Russische inlichtingendiensten.