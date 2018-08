Chelsea Clinton sluit carrière in politiek niet uit KVDS

20 augustus 2018

16u37

Bron: The Guardian 0 Chelsea Clinton sluit een carrière in de Amerikaanse politiek niet uit. Dat heeft de dochter van Bill en Hillary Clinton gezegd tijdens een internationaal boekenfestival in het Schotse Edinburgh. “Vandaag nog niet, maar in de toekomst misschien wel”, klonk het.

Clinton – die een kinderboek schreef over sterke vrouwen – maakt er geen geheim van dat ze “gruwt” van het presidentschap van Donald Trump, maar gaf meteen ook mee dat ze op dit ogenblik geen plannen heeft om in de voetsporen van haar ouders te treden.

Afkeer

“Mijn afkeer van wat president Trump doet op federaal niveau is groot, maar ik ben ook dankbaar voor wat mijn vertegenwoordigers (van New York waar ze woont, red.) doen in het congres en de senaat om hem te stoppen”, zei ze. “Als die er niet meer zouden zijn en ik het idee zou hebben dat ik een positieve impact kon hebben, zou ik zeker overwegen om in de politiek te gaan.”





Er werd Chelsea Clinton ook gevraagd naar hoe haar moeder omging met haar verlies tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. “Ze blijft vooruitkijken en probeert een positieve impact te hebben binnen en buiten de politiek, zoals ik haar al heel mijn leven zie doen”, was het antwoord. “Ik had het natuurlijk liever anders gezien dan het nu is, want ik denk dat ze een uniek en buitengewoon president geweest zou zijn.” (lees hieronder verder)

Chelsea Clinton was 12 toen haar vader Bill president werd en vertelde eerder al over hoe ze toen belachelijk gemaakt werd om hoe ze eruit zag en hoe ze vergeleken werd met een hond. “Daarom reageer ik ook zo beschermend als het om Barron Trump gaat, die nu ook 12 jaar is. Ik ben het oneens met zijn vader, maar kan het niet verdragen dat er met die jongen gelachen wordt. Hij is nog een kind en hij verdient een kindertijd zoals iedereen.”