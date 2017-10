Chelle (37) was dolblij met haar borstvergroting. Tot ze kinderen kreeg Koen Van De Sype

Ze keek er echt naar uit om eindelijk een voller decolleté te hebben. Maar toen de Australische Chelle Luke (37) tien jaar terug onder het mes ging om een borstvergroting te ondergaan, wist ze nog niet dat haar 'investering' zou veranderen in voor 23.000 euro aan spijt.

Op haar 26ste had Chelle naar eigen zeggen niet meteen de perfecte boezem. Haar borsten waren plat, ongelijk en haar tepels hadden een verschillende grootte. Hoewel ze zich er niet écht slecht over voelde, droomde ze toch van een voller decolleté. En nadat ze zich verloofd had met de man die intussen haar man is, besloot ze een consultatie te boeken bij een plastisch chirurg.

"Achteraf bekeken heb ik geen moment nagedacht over de gevolgen", vertelt ze nu. "Ik wilde een cupmaat die bij mijn lichaam paste en koos voor een C, maar de chirurg suggereerde een DD 'omdat mijn lichaam die wel kon verdragen'. Ik volgde hem en ze zagen er inderdaad geweldig uit. Ik was dolgelukkig. Tot ik mijn twee kinderen op de wereld had gezet. Want dat veranderde alles." (lees hieronder verder)

Door de zwangerschappen en twee keer borstvoeding te geven, werden haar borsten nog groter. "Maar in plaats van daarna terug te keren naar een DD, werden ze een F. En ze begonnen te hangen. Elk implantaat woog 450 gram en ze werden twee pijnlijke dode gewichten", vertelt ze.



Immuunsysteem

Ze ontwikkelde ook een 'capsulaire contractuur', waarbij het immuunsysteem van haar lichaam de vreemde borstprothesen aanviel en inkapselde in littekenweefsel. Dat veroorzaakte hevige pijnen in haar borst. "Ik kon niet meer lopen of springen en als mijn kinderen in mijn armen wilden duiken, moest ik hen tegenhouden omdat de pijn niet te harden was." (lees hieronder verder)

En daarom nam ze tien jaar na haar borstoperatie een drastisch besluit: de implantaten moesten eruit. "Ik wilde weer gewoon met mijn kinderen kunnen spelen, zonder dat mijn borsten in de weg zaten", zegt ze. "Toen de zakjes gif er eindelijk uit waren en ik ze in mijn handen had, zag ik dat de siliconen deels afgeschilferd waren. Er kwamen gewoon stukjes af. Die moeten nu dus ook in mijn lichaam rondzweven. Het is schokkend dat ik die implantaten ooit heb gewild."



Operatie

Chelle postte haar verhaal en foto's van haar operatie op sociale media om andere vrouwen te waarschuwen voor de impact van een dergelijke ingreep. "Ik zou die implantaten nu voor geen goud meer willen", zegt ze nog. "Ik kan er niet bij dat ik ze ooit nam om er beter uit te zien." (lees hieronder verder)

De vrouw heeft nu twee pijnlijke littekens van 35 centimeter. Maar ze is blij dat er nu geen barrière meer is tussen haar en haar kinderen. "Ik ben blij dat die rommel uit mijn lichaam is", zegt ze. "Ook de overtollige huid is intussen weggenomen. De littekens zullen nog wel verdwijnen."

