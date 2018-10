Chefs van Afghaanse politie en inlichtingendienst doodgeschoten door taliban AW

18 oktober 2018

17u48

Bron: Belga, Al Jazeera 0 In Kandahar, een provincie in Afghanistan, opende een lijfwacht plots het vuur in het gouverneurspaleis. Daar vond een veiligheidsvergadering met topfunctionarissen plaats waaraan onder andere de nieuwe bevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Afghanistan en de beruchte politiechef van de provincie Kandahar deelnamen. Er vielen verschillende doden en gewonden. De aanval werd opgeëist door de taliban.

Generaal Scott Austin Miller, de nieuwe NAVO-bevelhebber, bleef na het "intra-Afghaanse incident" ongedeerd, verklaarde woordvoerder Knut Peters in een mededeling. Maar politiechef Raziq zou gedood zijn, net zoals de chef van de inlichtingendienst van Kandahar, Abdul Momin. De gouverneur van Kandahar, Zulmai Wesa, zou enkele schotwonden hebben opgelopen. Volgens de eerste informatie werd de bodyguard gedood.



De taliban eiste via WhatsApp de aanslag op. Doel van de aanval zouden Raziq en NAVO-generaal Miller geweest zijn.

Hermetisch afgesloten

Volgens Resolute Support-woordvoerder Peters liepen twee Amerikanen in het kruisvuur verwondingen op. Ze zijn in veiligheid gebracht en worden verzorgd. Het is niet duidelijk of het om Amerikaanse militairen of burgers ging. Volgens Peters is het gouverneurspaleis ondertussen hermetisch afgesloten.

Abdul Raziq verdacht van folterpraktijken

Raziq, een vijand van de taliban en verdacht van folterpraktijken, werd in 2001 politiechef van Kandahar. De VN-commissie tegen foltering verklaarde in 2017 dat Raziq zou moeten vervolgd worden wegens beschuldigingen van foltering en gedwongen verdwijningen, beschuldigingen die Raziq altijd heeft ontkend.