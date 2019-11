Chef waarnemingscommissie van Organisatie van Amerikaanse Staten stapt op IB

02 november 2019

06u36

Bron: Belga 0 Arturo Espinosa, de chef van de waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bij de presidentsverkiezingen in Bolivia, stapt op. Dat heeft hij bekendgemaakt op Twitter. Eerder schreef hij kritische artikels over de Boliviaanse president Evo Morales.

"Ik heb besloten me terug te trekken uit de waarnemingsmissie om de onpartijdigheid niet in het gedrang te brengen", aldus Espinosa, een Mexicaanse advocaat en academicus. "Ik had de OAS moeten informeren over mijn voorgaande openbare uitingen over het verkiezingsproces in Bolivia."

He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca de proceso electoral en Bolívia. Arturo Espinosa(@ EspinosaSilis) link

Protesten

In het land braken protesten uit toen president Morales ondanks beschuldigingen van fraude werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Verschillende landen en organisaties, waaronder de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten, drongen bij Bolivia aan op een tweede ronde.

Secretaris-generaal Luis Almagro van de OAS zei eerder ook al dat de verkiezingsresultaten niet als geldig kunnen worden beschouwd zolang de organisatie de stemmenverdeling niet heeft kunnen controleren.

