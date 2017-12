Chef van Duitse inlichtingendienst vreest gehersenspoelde kinderen van IS TMA

09u26

Bron: ANP, DPA 165 AP Een foto uit 2015 toont een opleidingskamp van IS. De chef van de Duitse inlichtingendienst, Hans-Georg Maassen, is bang dat gehersenspoelde kinderen naar Duitsland komen nu de terreurgroep Islamitische Staat (IS) vrijwel al zijn terrein in het Midden-Oosten kwijt is. Maassen zei in een gesprek met het Duitse persbureau DPA dat er "kinderen zijn die in 'scholen' van IS zijn gehersenspoeld en in hoge mate geradicaliseerd en zo de ideologie van IS steunen."

"Die kun je dus beslist ook jihadisten noemen. Dat stelt de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst voor problemen, omdat die kinderen en jongeren erg gevaarlijk kunnen zijn." Maasssen stelt niet dat er al een golf jonge nazaten van IS-strijders naar Duitsland trekken. De grote terugreis van jihadisten is nog niet begonnen, maar het is volgens Maassen aannemelijk dat zij hun vrouwen en kinderen eerst terugsturen. Ook de vrouwen van jihadisten zijn in het Midden-Oosten geradicaliseerd en moeten ook in de gaten worden gehouden als ze terugkomen.

700 potentiële aanslagplegers

In de afgelopen jaren zijn naar schatting 950 jihadisten uit Duitsland naar het gebied van IS gegaan, ongeveer een vijfde van hen is vrouw. De diensten observeren voor zover bekend nu al circa zevenhonderd mensen in Duitsland die in staat worden geacht een aanslag te plegen.

anp Hans-Georg Maassen