Chef Duitse staatsveiligheid die twijfelde aan Chemnitz-video, moet opstappen TT

18 september 2018

18u09

Bron: Belga, Die Welt 0 Hans-Georg Maassen, de chef van de Duitse staatsveiligheid, moet opstappen en wordt staatssecretaris in het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat maakte de Duitse regering deze namiddag bekend na urenlang overleg. Maassen was onder vuur komen te liggen omdat hij had gezegd dat er "geen bewijs was voor klopjachten op migranten in Chemnitz". Video's die dat aantoonden noemde hij "niet authentiek".

Maassen zei aan de krant Bild dat zijn dienst niet over informatie beschikte die zou bewijzen dat er na de gewelddadige dood van een Duitse man in Chemnitz een "klopjacht" op buitenlanders zou plaatsgevonden hebben. “Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het om intentioneel foute informatie gaat, om eventueel de aandacht van de publieke opinie af te leiden van de moord in Chemnitz”, aldus de topman van de inlichtingendienst, daarmee bondskanselier Angela Merkel tegensprekend.

Hij zei ook dat er geen aanwijzingen waren dat een video die op het internet circuleerde, en waarop te zien is hoe mannen van buitenlandse origine achternagezeten worden, authentiek is.



In de Duitse stad werd een 35-jarige man met messteken om het leven gebracht door twee vluchtelingen. Een Irakees en een Syriër werden hiervoor in voorhechtenis geplaatst. De Irakees is trouwens vandaag opnieuw vrijgelaten, de Syriër zit nog vast.

Volgens de mededeling van de Duitse regering zal Maassen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken niet verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, alhoewel binnenlandminister Seehofer "zijn competentie inzake kwesties van openbare veiligheid" waardeert. De jurist wordt in elk geval weggepromoveerd naar een post in een hogere looncategorie. De oplossing die de drie Duitse coalitiepartijen hebben gevonden, lijkt er een waarmee ze alle hun gezicht kunnen redden.

De sociaaldemocraten van de SPD hadden duidelijk laten verstaan dat ze wilden dat Maassen zijn koffers pakte. Seehofer had vorige week nog zijn vertrouwen uitgedrukt in Maassen.

Wie Maassen opvolgt aan het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, is nog niet duidelijk. In kringen van CDU/CSU was te horen dat Hans-Georg Engelke, de huidige staatssecretraris in het ministerie van Binnenlandse Zaken, begin deze week over de tongen ging als leider van het 'Bundesamt für Verfassungsschutz'.