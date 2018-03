Chef Britse luchtmacht: "We moeten Poetin in de ruimte bestrijden" LB

Na de gifaanval begin maart op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) en zijn dochter Yulia (18) wijst de Britse overheid met een beschuldigende vinger naar het Kremlin, dat elke betrokkenheid ontkent. Zowel Groot-Brittannië als de VS en vijftien Europese lidstaten wijzen uit solidariteit met de Britten Russische diplomaten uit. Maar daar blijft het niet bij. De chef van de Royal Air Force, maarschalk Stephen Hillier, roept het Britse leger op zich voor te bereiden om landen zoals Rusland in de ruimte te gaan bestrijden.

Premier Theresa May van haar kant plant met propaganda, op sociale media en in cyberspace, dreigingen van staten als Rusland en terreurorganisaties het hoofd te bieden. Intussen vreest de familie van de voormalige spion dat hij en zijn dochter amper overlevingskansen hebben en oordeelt Skripals Engelse vriend en buurman dat het genadiger zou zijn de twee te laten sterven.

"Voor onze nationale veiligheid zijn we meer dan ooit aangewezen op de ruimte", zo stelt Hillier. Indien de Russen het zo ver drijven een aanval met chemische wapens uit te voeren in Salisbury, dan zullen ze ook niet aarzelen om internationale regelgeving inzake cyberaanvallen, laserwapens en de bescherming van belangrijke satellieten aan hun laars te lappen, zo oordeelt de chef van de RAF.

"Ik voorzie geen oorlog in de ruimte, maar we moeten ons voorbereiden op dergelijke dreiging." Satellieten leveren belangrijke communicatienetwerken voor zowel het publiek, de industrie, de overheid als het militaire apparaat. "Een cyberaanval of een aanval op een satelliet met een laserstraal kan onze industrie lamleggen en de krijgsmacht verhinderen vliegtuigen, oorlogsschepen en duikboten in te zetten", stelt Hillier, die erop wijst dat experts van oordeel zijn dat landen als de VS, Rusland en China ruimtewapens aan het ontwikkelen zijn.

Nieuwe aanpak

De Britse regering publiceerde gisteren een plan om moderne Russische oorlogsvoering tegen te gaan, inclusief propaganda, op sociale media en in cyberspace en op het meer traditionele slagveld. Premier Theresa May verklaarde dat Moskou met de gifaanval op Skripal en zijn dochter aantoont dat de veiligheid niet gegarandeerd is en dat een nieuwe aanpak vereist is om een reeks dreigingen, van zowel staten als terreurorganisaties, het hoofd te bieden.

Skripal en dochter levenslang invalide

Intussen heeft de familie van de dubbelspion nog maar weinig hoop dat hij en zijn dochter, die al sinds 4 maart in kritieke toestand in het ziekenhuis verblijven, het zullen overleven.

Hoe dan ook, zo weten ze, zullen de twee de rest van hun dagen invalide zijn door de zware hersenschade die ze hebben opgelopen. De BBC sprak met Skripals nicht Viktoria Skripal. "Wie is schuldig? Ik weet het niet. Hier klinkt het dat het de Britse geheime diensten waren, de Britten beschuldigen de Russen. Ik weet het niet en durf ook niet te gissen. Ik wil weten hoe het gaat met Sergei en Yulia, waar ze zijn. Mocht ik de kans hebben naar Engeland te reizen, ik zou hen gaan opzoeken. We zijn volwassenen en we geloven niet in mirakels, maar misschien gebeurt er wel een mirakel en blijkt dat de twee niet Sergej en Yulia zijn. Of misschien herstellen ze nog, maar iedereen weet dat de prognose op lange termijn niet goed is. Iedereen zegt dat de kans op overleving klein is en dat ze hoe dan ook de rest van hun leven invalide zullen zijn".

Elena Yakovlevna, de moeder van voormalig spion Skripal, kreeg te horen dat haar zoon op zakenreis is en dat hij haar belde terwijl ze sliep.

"We willen oma koste wat het kost beschermen. We willen niet dat zij iets verneemt. Ze is negentig jaar oud. Ze weet niet wat er gebeurd is met haar zoon en kleindochter", stelt Viktoria Skripal.

"Laat ze sterven"

Ross Cassidy, buurman en vriend van Skripal in Salisbury, meent dat beide slachtoffers er zo slecht aan toe zijn dat het genadiger zou zijn ze te laten sterven. "Wat voor toekomst hebben ze? Ik vermoed dat ze kunstmatig in leven worden gehouden, maar wat voor leven zullen ze nog hebben in het geval ze dit overleven?" De dag voor de gifaanval reed Cassidy nog met Skripal naar de luchthaven om er zijn dochter Yulia op te pikken, die uit Moskou kwam om haar vader te bezoeken.