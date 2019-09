Cheerleader (20) beschuldigd van moord op baby

JOLE

04 september 2019

12u14

Bron: KameraOne 0 De Amerikaanse Skylar Richardson staat in Ohio terecht voor de moord op haar pasgeboren baby. De vrouw beviel in 2017 thuis en begroef het kindje in haar tuin.

Richardson raakte zwanger toen ze amper achttien jaar oud was. Een paar weken nadat ze te weten kwam dat ze zwanger was, beviel ze op 33 weken zwangerschap. Volgens de cheerleader werd de baby dood geboren, maar haar beschuldiging luidt anders. Ze zou het kind doodgeslagen hebben om het daarna in de tuin te begraven. “Dit is een situatie waarin iemand specifieke acties onderneemt om bewijsmateriaal te verbergen en te vernietigen waardoor het niet beschikbaar is voor testen”, zei aanklager Julie Kraft.

Vrienden en familie van de vrouw ontkennen dat en zeggen dat het meisje wel degelijk dood geboren werd. Al zijn er ook enkele naasten die beweren dat ze niets van de zwangerschap afwisten. “Ze dacht dat ze tien weken had om haar moeder en vriend te vertellen dat ze zwanger was”, aldus de advocaat van de vrouw Charlie Rittgers.

Richardson wordt beschuldigd van moord, onvrijwillige doodslag en drie andere misdrijven. Als ze wordt veroordeeld, riskeert ze een levenslange gevangenisstraf.