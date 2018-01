Chauffeurs urenlang vast in Schotse sneeuwstorm TK

Vele automobilisten zijn vanancht door zware sneeuwval in Schotland gestrand. Ook Noord-Ierland werd getroffen door de storm, daar zaten duizenden gezinnen zonder stroom.

De situatie was bijzonder lastig op een snelweg in Lanarkshire ten zuidoosten van Glasgow. Daar zaten de auto- en vrachtwagenchauffeurs wegens de sneeuw en ijzel urenlang vast in hun voertuigen. In Eskdalemuir lag de sneeuw 36 centimeter hoog.

"Zorg goed voor jezelf", tweette de Schotse premier Nicola Sturgeon. In honderden scholen in Schotland, maar ook in het Britse Noord-Ierland gaan de lessen niet door. Meer dan 23.000 Noord-Ierse gezinnen zaten zonder stroom.