Chauffeur Zwitserse geldauto, begeleider en "gegijzelde" dochter opgepakt na miljoenenroof Joeri Vlemings

13 februari 2018

14u03

Bron: Le Parisien 0 Het straffe scenario van de roofoverval van een geldtransport aan de Zwitsers-Franse grens donderdagavond blijft vragen opwerpen. De chauffeur van de geldauto zou zijn medewerking verleend hebben aan de uitgekiende diefstal van naar schatting 13 tot 26 miljoen euro, omdat zijn dochter gegijzeld werd. Vader en dochter zitten sinds gisteren, samen met de tweede koerier, in Lyon in voorhechtenis.

De Franse speurders ontboden het trio gisteren naar Lyon voor ondervraging. De drie kunnen maximum 96 uur vastgehouden worden. De collega van de chauffeur gaf tijdens zijn verhoor aan waar een deel van de buit - enkele duizenden Zwiterse frank - lag: bij hem thuis. Hij had dat naar eigen zeggen van de criminelen gekregen "als morele schadevergoeding", zonder medeweten van zijn collega. De speurders zullen dat nu checken. Maar een andere mogelijkheid is dat ze een deel van de buit vergaten mee te pakken en dat de koerier het dan maar voor zichzelf gehouden heeft. De buit bedraagt volgens Le Parisien ongeveer 13 miljoen euro. Andere schattingen gaan tot het dubbele van dat bedrag.

Volgens Le Parisien zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de geldkoeriers samenspanden met de overvallers. Toch zal de tweede begeleider sowieso vervolgd worden voor heling. Een zaak binnen de zaak, noemt de Franse politie het. Met dat luik hebben de chauffeur en zijn dochter mogelijk niks te maken. Le Parisien schreef dit weekend wel al dat er zoveel gaten zaten in het scenario dat het de hypothese niet uitsloot dat vader en dochter de hele overval zelf hadden opgezet.

Ontvoering

De 22-jarige dochter, een studente, beweerde dat ze donderdagavond om 18u30 op haar appartement ontvoerd en gegijzeld werd door twee valse loodgieters. Ze zouden haar vastgebonden hebben en verplicht hebben haar vader, chauffeur bij een Zwitsers geldtransport, op te bellen. Die was in het kanton Vaude met zijn collega-bewaker op weg naar Lausanne tijdens hun ronde in een gepantserde bestelauto vol met geld. Op een parking nabij Chavornay moesten ze het geld overhandigen aan gewapende overvallers. De chauffeur stemde ermee in, omdat de gangsters zijn dochter hadden.

De studente werd na de overhandiging van het geld vrijgelaten. Een voorbijganger spotte haar aan de kant van de weg in de buurt van Tramoyes, bij Lyon. Ze leek "erg in shock" en werd naar de gendarmerie gebracht.