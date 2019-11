Chauffeur van truck met 39 doden in Essex geeft betrokkenheid bij smokkelnetwerk toe Redactie

25 november 2019

11u55

Bron: AD.nl 0 De 25-jarige vrachtwagenchauffeur die wordt beschuldigd van de dood van 39 migranten in een koelcontainer in het Britse Essex, geeft toe dat hij deel uitmaakt van een groter netwerk dat mensen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk brengt. Die bekentenis deed hij vandaag in de rechtbank.

Maurice ‘Mo’ Robinson - afkomstig uit Noord-Ierland - verklaarde vandaag al sinds mei 2018 migranten te vervoeren. Hij wordt verdacht van 39-voudige doodslag, witwassen, samenzwering met het oog op mensensmokkel en inbreuk op de immigratiewetgeving.



Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de chauffeur voor de twee laatstgenoemde misdrijven onder meer samenwerkte met de 40-jarige Ronan Hughes en zijn 34-jarige broer Cristopher. Zij worden door de politie gezien als het brein achter de hele operatie en worden nog gezocht.

Konvooi

In Essex werden vorige maand 39 migranten dood aangetroffen in een koelwagen. De container was vanuit Zeebrugge in ons land naar Engeland vervoerd. Na de lugubere vondst zei de politie ervan uit te gaan dat alle 39 dodelijke slachtoffers Chinezen zijn. Maar het lijkt steeds waarschijnlijker dat de meerderheid Vietnamees is. De identificatie van de slachtoffers verloopt moeizaam omdat de meesten geen identiteitspapieren bij zich hadden.



Volgens familieleden van de slachtoffers maakte de koelwagen deel uit van een konvooi van drie vrachtwagens. In totaal waren meer dan honderd migranten op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De nabestaanden denken dat twee van de voertuigen hun bestemming hebben bereikt, maar dat een derde vrachtwagen - waarin de stoffelijke overschotten van 31 mannen en acht vrouwen werden gevonden - vertraging opliep op een nog onbekende locatie.

Twee verdachten in cel

Er zitten momenteel twee verdachten in de cel, onder wie de 25-jarige vrachtwagenbestuurder die met de koelcontainer van Purfleet naar Essex reed. Ook de 23-jarige Noord-Ierse truckchauffeur die de container daarvoor naar Zeebrugge heeft gebracht, is aangehouden. Drie andere mensen die waren opgepakt, zijn op borgtocht vrijgelaten.