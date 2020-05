Chauffeur Trump test positief voor coronavirus kv

07 mei 2020

20u17

Bron: Reuters 16 De Amerikaanse president Donald Trump en vicepresident Mike Pence hebben zelf negatief getest voor het coronavirus, nadat een Amerikaanse militair, die werkzaam in het Witte Huis, besmet bleek te zijn. Dat deelt een woordvoerder van het Witte Huis vandaag mee. Volgens CNN is de besmette militair Trumps persoonlijke chauffeur.

“We werden recent door de medische afdeling van het Witte Huis geïnformeerd dat een lid van het Amerikaanse leger dat werkzaam is op de campus van het Witte Huis, positief heeft getest voor het coronavirus. De president en de vicepresident werden sindsdien getest voor het virus en verkeren in uitstekende gezondheid”, zei woordvoerder Hogan Gidley vandaag in een verklaring. Gidley wilde niet verder ingaan op de rol van de besmette medewerker.

Medewerkers van het Witte Huis dragen geen mondmaskers in elkaars buurt of in de omgeving van de president. Ook tijdens een recent bedrijfsbezoek in Arizona droegen de president, militair personeel, medewerkers van de geheime dienst en van het Witte Huis geen mondmaskers.