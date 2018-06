Chauffeur Salah Abdeslam vrijgelaten onder voorwaarden HA

19 juni 2018

10u33

Bron: Sudinfo, Belga 0 Het Franse gerecht heeft Ali Oulkadi, een van de chauffeurs van Salah Abdeslam, vrijgelaten onder voorwaarden. Dat melden Franse media en het nieuws wordt bevestigd door zijn Belgische advocaat, Didier De Quévy.

Oulkadi werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis van Maubeuge. Hij wordt verdacht van bendevorming met het oog op het plegen van een terroristische aanslag en werd in november 2015 opgepakt in ons land. Bijna een jaar later, in juli 2016, werd hij uitgeleverd aan Frankrijk.

De dertiger uit Molenbeek pikte Salah Abdeslam de ochtend na de aanslagen in Parijs op en zette hem naar eigen zeggen af in Schaarbeek. Oulkadi heeft zijn betrokkenheid bij de voorbereiding of uitvoering van de aanslagen in Parijs, waarbij 130 mensen omkwamen, altijd ontkend.

Begin maart deed Abdeslam nog een goed woordje voor zijn kompaan, door in een verklaring de rol van Oulkadi bij de aanslagen te minimaliseren. Volgens Abdeslam was de enige opdracht van Oulkadi om hem naar een wijk in Schaarbeek te brengen.

Abdeslam verklaarde ook dat Oulkadi nooit een voet heeft gezet in het appartement in de Bergéstraat, waar de bomgordels werden gemaakt en waar een DNA-spoor van Oulkadi is teruggevonden.

Meester De Quévy bevestigt de vrijlating van zijn cliënt. Na een verzoek tot vrijlating van zijn advocaten "heeft het federale parket de voorwaarden voor het gerechtelijke toezicht in België vastgelegd". De Parijse onderzoeksrechter Christophe Teissier heeft dit bekrachtigd, aldus nog de advocaat.