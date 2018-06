Chauffeur Salah Abdeslam vrijgelaten onder voorwaarden HA

19 juni 2018

10u33

Bron: Sudinfo, Belga 7 Een van de Belgische verdachten die Salah Abdeslam vervoerden na de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is gisteren vrijgelaten en in België onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Dat melden het federale parket van België en het parket van Parijs.

Ali Oulkadi, die in Frankrijk opgesloten zat, had Salah Abdeslam over een korte afstand vervoerd na diens terugkeer naar Brussel op 14 november, de dag na de aanslagen waarbij 130 doden vielen.

Zijn advocaten pleitten onschuldig en bij een confrontatie met Abdeslam, de enige overlevende van het terreurcommando van 13 november, had die hem vrijgepleit. Volgens Abdeslam was de enige opdracht van Oulkadi om hem naar een wijk in Schaarbeek te brengen. Abdeslam verklaarde ook dat Oulkadi nooit een voet heeft gezet in het appartement in de Bergéstraat, waar de bomgordels voor de aanslagen in Parijs werden gemaakt en waar een DNA-spoor van Oulkadi is teruggevonden.

Oulkadi kreeg van het Franse gerecht de toestemming naar Brussel terug te keren, waar hij voor zijn arrestatie eind 2015 woonde.

Voorwaarden

In het kader van het gerechtelijke toezicht "mag hij België niet verlaten, mag hij tussen bepaalde uren zijn woning niet verlaten, kreeg hij verbod op bepaalde plaatsen te komen en moet hij zich bij de politie van zijn woonplaats aanmelden", preciseerde het parket van Parijs. Hij "mag geen contact opnemen met een aantal individuen", noch "in het bezit zijn van een wapen", zo voegde het parket eraan toe.

Na de confrontatie begin maart waarbij Abdeslam zei dat Oulkadi "onschuldig" was, had Oulkadi's advocate Marie Dosé aangekondigd dat ze een verzoek tot vrijlating zou indienen. Het Franse gerecht heeft het verzoek ingewilligd, nadat het federale parket van België "de voorwaarden had vastgelegd" van het gerechtelijke toezicht in Brussel, zo legden het federale parket en de Belgische advocaat van Oulkadi, Didier De Quévy, vandaag uit.