Chauffeur rouwwagen schrijft frustratie van zich af: “Wat bezielt jullie om te toeteren?” Dénis van Vliet

21 mei 2019

20u28

Bron: AD.nl 0 De Rotterdamse rouwwagenchauffeur Jean-Louis Margaretha (36) besloot gisteren zijn frustraties over zijn werk van zich af te schrijven op Facebook. Het resultaat is een post waarin hij schrijft dat hij bijna dagelijks respectloos wordt bejegend. Door automobilisten, maar ook door buurtgenoten die hem aanklampen met de vraag wie er is overleden. Z ijn post wordt door duizenden mensen gedeeld.

De Nederlander verwerkt veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in zijn post. “Wat bezielt jullie om als een stel malloten te gaan toeteren achter een rouwauto? Heb je dan niet het fatsoen van je ouders meegekregen om gewoon een klein omweggetje te maken zodat de familie zich in alle rust kan voorbereiden op het vertrek van hun dierbare?’’

Heel vervelend vindt de rouwwagenchauffeur ook de nieuwsgierigheid van mensen. “Maar wij kunnen, willen én gaan niet vertellen wie er overleden is uit privacyoogpunt. Als je zo’n goede band had met de overledene, dan was je al op de hoogte geweest. Dus doe ons een plezier als je ons de straat in ziet komen rijden: laat je hondje gewoon lekker liggen in zijn mandje en dwing dat arme beest niet nog een keer mee naar buiten te gaan om uit te zoeken bij wie wij naar binnengaan.’’

De chauffeur laat in een reactie op zijn post weten de likes en warme reacties op zijn post hartverwarmend te vinden. “Blijkbaar zijn er nog mensen met fatsoen. Ik kan uren vertellen over wat voor asociaals wij meemaken. Soms moeten we naar een ongeval om een dodelijk slachtoffer op te halen. We kunnen er dan niet bij omdat omstanders foto's staan te maken. En als je geen respect hebt voor ons, probeer dat dan wél op te brengen voor de overledene en zijn familie.’’

