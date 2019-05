Exclusief voor abonnees Chauffeur Nederlandse wensambulance vervult laatste wens van zijn vader: “Alleen maar zitten huilen” Marjolein Groenendijk

29 mei 2019

16u37

Bron: AD 0 Het was de zwaarste laatste wens die vrijwilliger Arjan Verhoeven van de Stichting Ambulance Wens in Nederland in vervulling liet gaan. Die van zijn eigen vader. “Ik heb alleen maar zitten huilen.”

Arjan Verhoeven (37) werkt al een jaar of zeven als chauffeur voor Stichting Ambulance Wens, maar niet eerder kwam het zo dichtbij. Afgelopen zaterdag reed hij zijn eigen vader Cees (73) naar camping De Grevelingen in het Nederlandse Nieuwe-Tonge om afscheid te nemen van de plek die zo lang zijn tweede thuis was. “Normaal huil ik niet, maar ik heb zitten huilen die dag. Dat was niet normaal. Wat was dat zwaar. Ik zag mijn vader afscheid nemen van alles, zijn hondje vastpakken, iedereen stond te huilen. Dan kan je wel een stoere vent zijn, maar dan breek je toch, hoor.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis