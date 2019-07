Chauffeur krijgt boete omdat hij enorme opblaasbare eenhoorn op dak van auto transporteert Karen Van Eyken

09 juli 2019

20u01

Bron: Le Parisien, 7s7, Ouest-France, FranceSoir 0 Politieagenten in het Franse departement Var moesten twee keer kijken toen ze een wagen met ‘bijzonder transport’ zagen voorbijrijden. De chauffeur vervoerde op het dak een gigantische opblaasbare eenhoorn. Dat kwam hem op een boete te staan.

Het voorval speelde zich op 5 juli af in Cavalaire-sur-Mer. “Een automobilist die ongeduldig was om naar het strand te gaan, is geverbaliseerd”, meldde de lokale gendarmerie op Facebook.

De lading - die op het dak van de Volvo was bevestigd met riemen - overschreed de afmetingen van de wagen en kon het verkeer hinderen, schreef Le Parisien. Bovendien was ook de zichtbaarheid voor de chauffeur in kwestie navenant.

De bestuurder moest alle lucht uit de eenhoorn laten zodat het opnieuw veilig was voor iedereen op de weg alvorens zijn route te vervolgen. En uiteraard moest hij ook nog zijn boete betalen.

Volgens Franse media stemt deze overtreding overeen met een geldboete van 68 euro. Misschien in het vervolg dan toch beter wachten tot op het strand om hem vol lucht te blazen.