Chauffeur keek The Voice tijdens fatale aanrijding met zelfrijdende Uber-auto Reuters/Kees Graafland

22 juni 2018

10u38

Bron: AD.nl 0 De vrouw die in maart van dit jaar met haar zelfrijdende Uber-auto een voetgangster doodreed in de Amerikaanse staat Arizona was afgeleid omdat zij op haar telefoon naar The Voice keek. Daardoor was ze niet op tijd om de besturing van haar auto over te nemen.

Dat staat in een 318 pagina's tellend rapport dat de politie van Tempe gisteren heeft vrijgegeven. De bestuurster van de auto, Rafaela Vasquez, streamde een aflevering van de zangtalentenjacht vlak voor de fatale aanrijding, zo blijkt uit gegevens die de politie bij streamingdienst Hulu had opgevraagd.



Op Vasquez' smartphone werd op de avond van de aanrijding 42 minuten lang The Voice afgespeeld, eindigend om 21.59 uur, 'het berekende tijdstip van de botsing'. De politie stelt dat de chauffeur de aanrijding zeker had kunnen voorkomen. Als Vasquez had opgelet, dan had zij de besturing van haar zelfrijdende auto kunnen overnemen.

Camerabeelden

Op eerder vrijgegeven camerabeelden uit de Uber-Volvo bleek namelijk al hoe de vrouw was afgeleid tijdens het rijden. Pas een halve seconde voor de aanrijding met de vrouw die in het donker overstak, keek ze glazig omhoog. Daarvoor had ze ruim vijf seconden naar beneden gekeken. De auto reed toen zo'n 70 kilometer per uur. In totaal keek de Uber-chauffeur zo'n zeven van de 22 minuten voorafgaand aan het ongeval naar beneden. Af en toe lachte ze.

Zwart stukje geschiedenis

Vasquez reed op 18 maart de 49-jarige dakloze Elaine Herzberg aan, die na het ongeluk in een ziekenhuis overleed aan haar verwondingen. Vasquez - toen 44 jaar - 'schreef' met de aanrijding een stukje geschiedenis met een zeer zwart randje: het was waarschijnlijk het eerste fatale ongeluk met een zelfsturende auto en een voetganger.



In het politierapport staat dat de chauffeur doodslag ten laste kan worden gelegd. De bevindingen zijn overlegd aan justitie, die bepaalt of Vasquez wordt aangeklaagd en op welke manier.



Een maand geleden had de vrouw de Amerikaanse Raad voor de Verkeersveiligheid - dat het ongeval ook onderzoekt - nog verteld dat zij steeds naar het dashboard van de zelfrijdende auto had gekeken. Haar privé- en werktelefoon zou ze vlak voor het ongeval niet hebben gebruikt.

Schok

Het ongeval schokte de auto-industrie, die druk doende is met het ontwikkelen van zelfrijdende auto's. Uber test zijn zelfrijdende auto's al maanden op de openbare weg in Pittsburgh, San Francisco, Toronto en de omgeving van Phoenix. Het bedrijf schortte na het drama in Tempe alle tests met zelfrijdende auto’s op en noemde de videobeelden ‘hartverscheurend om te zien’. In een verklaring zei de directie dat binnen het bedrijf de gedachten uitgaan naar de nabestaanden van het slachtoffer. "Onze auto’s blijven stilstaan en we zullen de autoriteiten op alle mogelijke manieren helpen bij het onderzoek.''

Uit het onderzoek van de Raad voor de Verkeersveiligheid bleek eerder dat Uber het systeem voor de noodremmen in de Volvo had uitgeschakeld. Iets minder dan een seconde na de aanrijding begon Vasquez met haar voet te remmen. De raad schortte in mei de vergunning voor Uber om te testen met de zelfrijdende auto's in Arizona verder op. De taxidienst meldde daarna de tests in de betreffende Amerikaanse staat helemaal te stoppen.