Chauffeur kaapt schoolbus vol kinderen en steekt voertuig in brand: passagiers kunnen net op tijd ontsnappen

20 maart 2019

15u17

Bron: ANSA, Daily Star 0 In Milaan heeft een 47-jarige buschauffeur een schoolbus met een vijftigtal kinderen gekaapt en het voertuig vervolgens in brand gestoken. Volgens de eerste berichten werden twaalf kinderen en twee volwassenen naar het ziekenhuis gebracht maar zijn ze niet ernstig gewond.

De chauffeur was met een vijftigtal kinderen op weg naar school na een buitenschoolse activiteit, toen hij plots een andere weg nam. Hij zou de kinderen aan boord hebben verteld dat ze op weg waren naar Linate, een internationale luchthaven in Milaan en voegde eraan toe: “Niemand komt hier levend uit.”



Minstens één leerling op de bus slaagde er daarna in om zijn ouders in te lichten via zijn smartphone. De ouders waarschuwde op hun beurt de politie, die blokkades opwierp op de route die de chauffeur wilde nemen.

Brand

De bus werd net buiten Milaan tegengehouden door politievoertuigen. Op dat moment kon een deel van de kinderen al ontsnappen. Even later reed de chauffeur zich klem tegen de vangrail, waarna hij een aansteker en een bidon brandstof bovenhaalde. Terwijl de agenten de achterdeur van de bus openden om de overgebleven passagiers te evacueren, stak hij het voertuig in brand.

De kinderen konden snel ontsnappen door de achterdeur en kwamen er zonder ernstige verwondingen vanaf. Twaalf kinderen en twee volwassenen werden na afloop nog naar het ziekenhuis gebracht, vooral voor builen en schrammen. De bus werd volledig vernield door de vlammen.

Immigratiebeleid

De chauffeur werd meteen na het incident gearresteerd. Het zou gaan om de 47-jarige chauffeur uit Cremona die al jarenlang met de bus reed, volgens Sky TG24. Aan Ansa vertelde een leerkracht van de school dat de man wilde protesteren tegen het immigratiebeleid in Italië. “Ik wil er een einde aan maken, de doden in het Middellandse Zeegebied moeten stoppen”, riep de chauffeur volgens getuigen toen hij werd ingerekend.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.