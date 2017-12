Chauffeur dubbeldekker schat hoogte van brug verkeerd in hr

Bron: Berliner Feuerwehr 0 Berliner Feuerwehr In Berlijn is een dubbeldekker tegen een brug gereden. Het dak van de bus werd volledig losgerukt. Gelukkig zaten er geen passagiers op.

Het ongeval gebeurde maandagavond in het Berlijnse stadsdeel Spandau. De chauffeur van Flixbus, een Europese aanbieder van Intercitybussen, bleef zelf ook ongedeerd. De dubbeldekker kwam wel helemaal vast te zitten. Er kwam een kraanwagen aan te pas om de bus onder de brug uit te krijgen. Die is slechts 3,40 meter hoog, terwijl de bus ongeveer vier meter hoog was. De Berlijnse hulpdiensten moeten overigens wel vaker uitrukken naar dezelfde locatie, omdat vrachtwagens zich er vastrijden.

