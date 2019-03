Chauffeur die Italiaanse schoolbus in brand stak, hoorde “stemmen van verdronken kinderen” kg

24 maart 2019

12u57

Bron: The Local Italy, Corriere della sera 0 De chauffeur die afgelopen woensdag een bus vol schoolkinderen in brand stak in Milaan, heeft verklaard dat hij naar Senegal wilde vluchten en de kinderen als “schild” wilde gebruiken. Ook beweerde hij “stemmen” te horen van kindvluchtelingen die verdronken in het Middellandse Zeegebied.

Op woensdag kaapt de 47-jarige Ousseynou Sy een schoolbus in Milaan met een vijftigtal kinderen en enkele volwassenen aan boord. Hij bond een aantal leerlingen vast met elektrische kabels en reed dan richting de internationale luchthaven Linate. Wanneer hij na een rit veertig minuten werd klemgereden door de politie, stak hij het voertuig in brand. Op dat moment bevond een deel van de kinderen zich nog in de bus. Door het snelle optreden van de hulpdiensten konden alle inzittenden echter op tijd ontsnappen.



Een twintigtal kinderen werd naar het ziekenhuis gevoerd met lichte verwondingen, maar de anderen kwamen er met de schrik vanaf.

“Stemmen”

Net nadat Sy werd opgepakt werd door Italiaanse media gespeculeerd dat het incident een poging was om het migratiebeleid in Italië aan te klagen. “Ik wil dat het allemaal ophoudt. We moeten een einde maken aan de (migranten)doden in de Middellandse Zee”, zou Sy hebben geroepen tijdens zijn arrestatie.



De eerste verklaringen van de man lijken die piste te bevestigen, hoewel veel onduidelijk blijft. De chauffeur vertelde onder andere dat hij de “stemmen” hoorde van verdronken kindvluchtelingen, meldt The Local Italy. De stemmen droegen hem op om “iets spectaculairs te doen, zonder de kinderen te kwetsen” om zo de vluchtelingenproblematiek in het Middellandse Zeegebied onder de aandacht te brengen.

Afrika

Tijdens een ander verhoor op vrijdag vertelde Sy echter dat hij van plan was om naar zijn thuisland Senegal te vluchten vanuit Linate, een internationale luchthaven in Milaan. Daarbij wilde hij de kinderen gebruiken om de politie op afstand te houden. “Ik wilde op het tarmac op Linate geraken door de kinderen als schild te gebruiken”, zei hij. Hij benadrukte ook dat hij niemand kwaad wilde doen.



Volgens de Corriere della Sera zou Sy ook aan de speurders hebben verteld dat hij wrok koestert tegenover blanke mensen omdat ze “Afrika zijn binnengevallen en hebben gekoloniseerd”, waardoor de inheemse bevolking moest emigreren en “sterven in het Middellandse Zeegebied”.



De advocaat van de man heeft gevraagd om een psychologisch onderzoek. Volgens Italiaans procureur Tommaso Perna is het echter duidelijk dat Sy een “onhandige” poging doet om als ontoerekeningsvatbaar te worden beschouwd. Zo probeert hij een zware straf te ontlopen, klinkt het. Sy blijft voorlopig in de cel.

