Chauffeur die geel hesje doodreed wil snel weer op de weg: “Thuiszitten heeft geen zin” Sander van Mersbergen

16 januari 2019

11u55

Bron: AD.nl 0 De Nederlands-Limburgse chauffeur die verdacht wordt van het doodrijden van een man in een geel hesje gaat volgende week “gewoon” weer aan het werk. Het gaat redelijk goed met Ron D. , maar de schrik over wat er gebeurd is en over de straf die hem mogelijk boven het hoofd hangt, is groot. Dat meldt zijn advocaat Richard Wagemans.

Die verwacht dat de zaak tegen de man pas over een jaar tot anderhalf jaar zal worden behandeld. Tot die tijd zit Ron dus in de onzekerheid, beweert zijn advocaat. “Hij wordt verdacht van moord met voorbedachten rade. Daar staat 30 jaar gevangenisstraf op. Dan zakt de grond wel even onder je voeten vandaan hoor. Maar hij gaat maandag weer aan het werk. Thuiszitten heeft geen zin.” De beschuldiging die de advocaat aanhaalt, klopt niet, volgens wat de woordvoerster van het parket gisteren zei: “De man is in beschuldiging gesteld van het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder de intentie tot doden”.

De 47-jarige Ron is weduwnaar en heeft een zoon van 20. Hij is een fanatiek hardloper. Zijn Instagram-pagina staat vol met foto's van trainingen en wedstrijden. Met zijn partner liep hij dit najaar zijn eerste marathon, die van Amsterdam. “Zo genoten van deze magische afstand”, schreef hij achteraf. “We hebben gewoon vanaf kilometer 1 tot 42 gekletst en gelachen en de laatste 2 km zelfs nog versneld.”

Hij doet dit werk al 25 jaar. Hij heeft nooit een aanrijding gehad, niks. Richard Wagemans

De vraag is wel in welke truck hij gaat rijden, volgende week. Zijn Scania-vrachtwagen staat nog voor onderzoek bij de Nederlandse autoriteiten. “En daarna moet hij gerepareerd worden”, zegt advocaat Wagemans. De ernst van de schade laat volgens hem zien hoe groot het geweld was dat door de ‘gele hesjes’ gebruikt werd.

“Het was een spiksplinternieuwe Scania. Ik weet niet of u zich dat realiseert, maar om daar de ruit van kapot te krijgen, moet je écht grof geweld gebruiken. Ze hadden knuppels, sleutels, buizen. Dit zijn gewoon onderwereldfiguren. Bedenk je dan eens dat je de chauffeur bent en in de cabine zit.”

Ron is volgens hem een rustige, vriendelijke man. Om te ontspannen trekt hij zo af en toe naar de Duitse Eiffel om daar door de heuvels te rennen. “Hij doet dit werk al 25 jaar. Hij heeft nooit een aanrijding gehad, niks.”

Bij het bedrijf waar Ron werkt, gaan de zaken gewoon door. De mevrouw die de telefoon opneemt, verwijst voor commentaar naar de advocaat van de chauffeur. Volgens hem gaat het “wel goed” met de mensen van het transportbedrijf. “Ze doen dit al een halve eeuw en zijn wel wat gewend. Als internationaal transportbedrijf kom je van alles tegen in Europa.”

Medeleven

Vanuit de transportwereld is er volop medeleven. Voor Ron is inmiddels een steunactie op touw gezet, om hem financieel bij te staan in het proces. De solidariteit is groot, zegt Wagemans. “Het is toeval dat het nu bij hem gebeurd is. Ik kreeg een mailtje, van een man die op 3 of 4 januari hetzelfde had meegemaakt. Het gekke is dat justitie niet ingrijpt. Ze staan er af en toe gewoon bij te kijken. Er wordt hier een gelehesjescompassiesaus overheen gegooid, maar dat slaat helemaal nergens op. Het zijn gewoon gewelddadige openlijke geweldplegers. Dit heeft niks met demonstreren of politiek te maken.”

Bij het incident bij Visé kwam vrijdag de 49-jarige actievoerder Roger Borlez om het leven. Ron is bang voor represailles van de gele hesjesbeweging, zei zijn advocaat gisteren al. “Ze stonden gisteren buiten, rond het paleis van justitie. En het slachtoffer is nog niet begraven.”

Volgens zijn advocaat had de chauffeur het gevoel in een oorlog te zijn beland, afgelopen vrijdag. De man uit Landgraaf is niet echt het type voor conflicten, blijkt uit zijn vele posts op sociale media, waar volop op gereageerd wordt.

“Elke minuut boosheid kost 60 seconden geluk”, schreef hij deze zomer nog.