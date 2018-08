Chauffeur Antonio: "Ik snap niet dat ik nog leef" svz

15 augustus 2018

16u29

Bron: AD.nl - Corriere della Serre 2 De foto van zijn vrachtwagen die vlak voor de afgrond tot stilstand kwam, ging gisteren heel de wereld over. Zelf was Antonio Rubino (37) enige tijd in shock nadat hij de ponte Morandi voor zijn ogen zag instorten. Inmiddels is hij de schok te boven en realiseert hij zich steeds meer hoeveel geluk hij gehad heeft: "Ik snap niet dat ik nog leef."

Antonio Rubino werkt sinds een jaar als chauffeur voor het Genuese transportbedrijf Damonte en was gisteren onderweg naar de stad met goederen voor supermarktketen Basko. "Een auto had mij net ingehaald. Ik zag hem aankomen in mijn spiegels, hij passeerde me en ging toen voor me rijden. We waren net het viaduct op gereden. Het regende enorm en je kon niet hard rijden. Toen hij me inhaalde ben ik langzamer gaan rijden om wat meer afstand te creëren. Remmen is met zulke regen onmogelijk, je zag weinig", vertelt de Italiaan aan de Italiaanse krant Corriere della Sera.



Hij herinnert zich vooral het erg slechte weer. "Op een gegeven moment begon alles te trillen. De auto voor me verdween, het leek alsof die was opgelost in de wolken. Toen ik omhoog keek zag ik de pilaar van de brug vallen. Ik remde. Ik remde niet alleen, ik trapte er zo hard op dat de wielen bijna blokkeerden. Toen ik de leegte voor me zag, ben ik instinctief achteruit gaan rijden, om te ontsnappen aan die hel."

Shock

Antonio reed zo'n tien meter achteruit, toen hij besloot te voet verder te gaan. "Ik begreep dat alles was ingestort, dat ik moest vluchten. Ik ben uit mijn vrachtwagen gesprongen en te voet gevlucht. Het regende vreselijk hard en toen ik andere automobilisten zag heb ik ze aangeraden om te vluchten." Toen de hulpdiensten arriveerden, was Antonio in shock. "Ik weet niet hoe het kan dat ik nog leef." Hij werd vervolgens onderzocht in het ziekenhuis, bleek kerngezond, maar wel zichtbaar aangedaan door wat er gebeurd is.



In de middag meldde Antonio zich weer bij Damonte, waar eigenares Annalisa Damonte de hele dag bezig was om telefoontjes van collega's, vrienden en familie te beantwoorden. "Je kunt je de shock voorstellen. Wij wisten van niets, hij was degene die ons 's ochtends op de hoogte bracht. Daarna zagen we de foto's. De vrachtwagen die daarboven bleef staan, de tragedie er omheen. Het is een enorme tragedie voor iedereen. Het doet pijn."

