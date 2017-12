Charlotte (25) is verslaafd aan sigaretten en stapt naar de rechter tegen tabaksindustrie Victor Schildkamp

Rookverslaafde Charlotte Pelt doet aangifte tegen tabaksindustrie In Nederland heeft de 25-jarige Charlotte Pelt aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie wegens zware mishandeling. Het is voor het eerst dat een gezonde roker aangifte doet tegen de tabaksindustrie. De 25-jarige Charlotte Pelt is al 10 jaar verslaafd en vindt dat dus níet haar eigen schuld. "Verslaving is een ziekte", zegt ze.

De 25-jarige Charlotte Pelt is in Nederland de volgende die die aangifte doet tegen de vier grote tabaksproducenten in Nederland, wegens zware mishandeling.. Eerder waren er onder meer KWF Kankerbestrijding en de ernstig zieke longpatiënten Anne Marie van Veen en Lia Breed.

"Ik vind het niet mijn schuld dat ik verslaafd ben," zegt de studente rechtsgeleerdheid. "Als je jong bent, ben je helemaal niet bezig met de gevolgen van wat je doet. Ik ben op een schoolfeest begonnen, toen was ik 14 of zo. Veel oudere leerlingen rookten al. Vanaf mijn 15de begon ik echt regelmatig te roken. Pas jaren later kom je erachter dat mensen longkanker krijgen en waardoor. Toen rookte ik al jaren. Dat is wat de rookindustrie wil: jonge mensen verslaafd maken. Om geld te verdienen. Dat is zo naar. Ik hoop dat meer gewone rokers gaan inzien wat ze is aangedaan."



De op handen zijde strafzaak draait om het feit dat de tabaksindustrie bewust mensen verslaafd zou willen maken. Dat gebeurt via de 'sjoemelsigaret’. In alledaagse sigaretten zitten kleine gaatjes die ervoor moeten zorgen dat de roker minder schadelijke stoffen inhaleert. Onderzoek heeft uitgewezen dat rokers met hun mond en lippen de gaatjes deels afsluiten en daardoor juist meer nicotine krijgen dan is toegestaan.

Omdat tabaksproducenten dit al jaren weten, worden zij voor de rechter gesleept. "De gezondheid schade toebrengen staat in de wet als mishandeling," zegt advocaat Bénédicte Ficq die alle aangevers tegen de tabaksindustrie bijstaat. Ficq wijst erop dat Amerikaanse tabaksproducenten sinds kort verplicht zijn advertenties te plaatsen waarin zij toegeven opzettelijk mensen verslaafd te willen maken aan tabak.

"Volgens deskundigen zijn de kenmerken van een verslaving dezelfde als die van een ziekte," zegt Ficq. "Charlotte Pelt is dus niet gezond want ze is verslaafd. Rokers geven dat zelf zelden toe. Daarom is haar aangifte heel opmerkelijk. Rokers gaan meestal mee in de riedel van de tabaksindustrie dat roken je eigen keus is en dat je kan stoppen wanneer je wil."

Met dat laatste worstelt Charlotte Pelt al jaren. De sigaret is een vast ritueel in haar leven geworden. ’s Ochtends wakker worden met koffie ‘en een peuk’. Wachten op het station ‘met een peuk’. Lopen naar de universiteit ‘met een peuk’. "Ik baal er van. Je wéét dat het smerig is en dat het je niks brengt. Ik bedoel: van een drankje word je nog aangeschoten en van een blowtje word je high, maar van een sigaret…? Ik denk zelfs nu als ik met jou praat, dat ik kan stoppen wanneer ik wil, maar ik kom er niet vanaf."

Het Openbaar Ministerie bestudeert al meer dan een jaar de mogelijkheden om daadwerkelijk tot vervolging over te gaan. Hoewel er met name in Amerika zat rechtszaken over schadeclaims tegen tabaksproducenten zijn geweest, zou Nederland het eerste land zijn waar tabaksproducenten strafrechtelijk worden vervolgd.