Charlie Hebdo krijgt bedreigingen wegens cartoon islamoloog Tariq Ramadan

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo dient een klacht in na nieuwe doodsbedreigingen op sociale media. Aanleiding is de cartoon op de cover van het nieuwste nummer waarin de invloedrijke Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan wordt afgebeeld met een enorme erectie, terwijl hij in een tekstballon zegt: "Ik ben de zesde zuil van de islam".

Ramadan (55) ligt sinds twee weken onder vuur nadat verschillende vrouwen in Frankrijk en Zwitserland hem beschuldigen van verkrachting, aanranding, geweld en bedreigingen. Charlie Hebdo leidt de cartoon in met de titel: "de verdediging van Tariq Ramadan".

AFP Islamoloog Tariq Ramadan (55).

Op de RTBF beschuldigde een Belgische vrouw anoniem hem vorige week van aanranding en bedreiging. De twee hadden jaren geleden een korte relatie, maar toen zij die wilde beëindigen, bedreigde Ramadan (professor hedendaagse islamitische studies in Oxford) haar. "Ik vreesde voor mijn leven", aldus de vrouw.

Afgelopen weekend verklaarden vier oud-leerlingen van een school in Genève dat Ramadan hen seksueel misbruikte toen hij er les gaf. Hij zou met de meisjes seksuele contacten hebben gehad terwijl zij nog minderjarig waren, zo meldde de krant Tribune de Genève.

De islamoloog die als een van Europa's bekendste moslims geldt, ontkent alle beschuldigingen en spreekt van een lastercampagne.

"Bedreigingen nooit echt gestopt"

Cartoonist Riss van Charlie Hebdo verklaarde aan radiozender Europe 1 dat de bedreigingen en haatboodschappen gericht aan het magazine "nooit echt gestopt waren." Op 7 januari 2015 drongen de Frans-Algerijnse broers Chérif (32) en Saïd (34) Kouachi het hoofdkantoor in Parijs binnen en vermoordden met kalasjnikovs bijna alle aanwezigen. In totaal vielen er twaalf doden en elf gewonden. "Soms zijn er pieken waar we expliciete doodsbedreigingen ontvangen, dat is nu opnieuw het geval", voegde hij eraan toe. "Of er ernstige tussen zitten, is niet altijd duidelijk, maar in principe nemen we elke bedreiging serieus en dienen we een klacht in."

epa Cartoonisten Luz (links) en Riss (rechts) van Charlie Hebdo.