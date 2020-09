Charlie Hebdo brengt Mohammed-cartoons dag voor proces opnieuw uit SPS - MVDB

01 september 2020

11u20

Bron: Belga 4 UPDATE Charlie Hebdo gaat de cartoons over de profeet Mohammed herpubliceren. De spotprenten waren vijf jaar geleden de aanleiding voor twee jihadistische broers om de redactie van het blad in Parijs binnen te vallen en twaalf mensen te doden.

Morgen begint in de Franse hoofdstad het proces tegen de vermoedelijke helpers bij de aanslag op het satirische magazine en de aanslagen in de nasleep daarvan. In totaal stierven daarbij zeventien slachtoffers. Ook de drie islamistische daders werden doodgeschoten.

“We zullen nooit slapen, we zullen nooit opgeven”, zo laat de directeur van het magazine, Riss, weten. Het magazine ligt morgen in de kiosk, maar is dinsdag al online te raadplegen. “Er is ons vaak gevraagd om nieuwe Mohammed-cartoons te publiceren, maar we hebben dat altijd geweigerd. Niet omdat het verboden is, maar omdat we een goede reden nodig hadden, een reden die iets bijbrengt aan het debat”, zo schrijft de redactie in het jongste nummer. “De start van het proces lijkt ons dan ook een goede reden.”

In 2006 was het blad een van de tijdschriften in Europa die de Mohammed-cartoons van de Deense krant Jyllands-Posten opnieuw publiceerden. Vijf jaar later bracht Charlie Hebdo eenmalig de editie Charia Hebdo, verwijzend naar de sharia, uit, zogenaamd met de profeet Mohammed als gastredacteur. Toen al werd een molotovcocktail tegen de gevel gegooid. In januari 2015 kwamen 12 personeelsleden, onder wie veel cartoonisten, om het leven toen gewapende terroristen de redactie binnendrongen.

