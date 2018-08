Charlie (35) raakt in coma na aanval van malaria maar hoort nog alles. Ook hoe dokters zeggen dat ze ochtend niet zal halen KVDS

17u35 1 Een Britse tv-presentatrice heeft op Instagram getuigd over hoe ze exact twee jaar geleden door het oog van de naald kroop. Charlie Webster (35) lag toen in een coma na een hevige aanval van malaria en werd alleen nog door machines in leven gehouden. Het zag er heel slecht uit en dat is ook wat de dokters aan haar moeder vertelden naast haar bed. Ze wisten echter niet dat de vrouw alles kon horen. En over die gruwelijke ervaring heeft ze nu voor het eerst verteld.

De beproeving van Webster startte toen ze gestoken werd door een mug tijdens een fietstocht van bijna 5.000 kilometer door Brazilië in 2016. Ze voelde zich moe, maar weet dat aanvankelijk aan de zware fysieke inspanning die ze aan het leveren was. Toen ze ook vreselijke buikpijn kreeg, begon ze te vermoeden dat ze misschien een ziekte onder de leden had.

Bloeden

Omdat ze een presentatieopdracht had op de Olympische Spelen van dat jaar in Rio, besloot ze op haar tanden te bijten en door te gaan. Tot ze uit haar mond begon te bloeden.





“Mijn buik voelde aan alsof ik langs binnen met een mes gestoken werd, steeds maar opnieuw”, vertelde ze aan de Britse krant The Mirror. “Ik was de hele tijd misselijk en er kwam bloed uit mijn mond. Ik ging naar het ziekenhuis, maar reageerde niet op de behandeling. Daarop brachten de dokters me in een kunstmatige coma. Er was een machine nodig om me te doen ademen.” (lees hieronder verder)

Ze bleek malaria te hebben en haar verzwakte lichaam had ook een longontsteking opgelopen en een bacteriële infectie. Daarbovenop waren ook haar nieren beschadigd. “Het medische team pompte me vol met medicijnen om mijn leven te redden”, gaat ze verder. “Ik zwol helemaal op tot ik 89 kilogram woog. Ze moesten me op zeker moment zelfs reanimeren.”

Coma

Het is over die ervaring dat de vrouw nu getuigde op Instagram. Daar deelde ze voor het eerst een foto van toen, waarop ze te zien is in een ziekenhuisbed, vastgemaakt aan machines die haar in leven houden. “Op dit punt had ik nog minder dan 24 uur te leven en de dokters dachten dat ik de ochtend niet zou halen. Ze vertelden mijn moeder ook dat de kans groot was dat mijn hersenen beschadigd waren. Hoewel ik in een coma lag, kon ik alles horen. Het was vreselijk. Ik hoorde de dokter zeggen dat ik stervende was. Het was een foltering die binnen in mij gevangen zat.” (lees hieronder verder)

Tegen alle verwachtingen in, kwam Webster er toch door. Ze kon wel niet meer stappen en was tijdelijk blind. Pas vorig jaar kwam ze ook die fysieke problemen te boven.

Dokters stelden ook vast dat ze een posttraumatisch stresssyndroom opgelopen had. Desondanks bezwoer ze zichzelf dat ze haar beproeving zou ombuigen tot iets positiefs. Ze vocht terug en liep in april zelfs de marathon van Londen. Ze begon zich ook in te zetten voor de strijd tegen malaria.

Raar

“Ik voel me raar vandaag”, schreef ze vanmiddag op Instagram. “Het is moeilijk om te omschrijven. Exact twee jaar later komen alle herinneringen terug van de pijn en van het verdriet van mijn moeder en mijn broers. Maar ik heb ook een brede glimlach op mijn gezicht omdat ik het overleefd heb. Ik heb veel miserie meegemaakt, zoals iedereen. Maar ik kan zeggen dat ik het gehaald heb.” (lees hieronder verder)

“Ik heb besloten dat ik van alles wat me overkomt iets zal leren en er een beter mens door zal worden. Het lijkt soms misschien niet zo, maar we zijn allemaal gezegend met een ongelofelijke veerkracht en een geweldige spirit om te vechten en te overleven. Al het slechte wat ons overkomt, maakt ons alleen maar sterker. Het geeft ons een dieper begrip en medeleven. En het helpt ons ook om anderen te helpen die het moeilijk hebben”, gaat ze verder.

Bemoedigend

En ze heeft ook nog bemoedigende woorden. “Geef nooit op. Je kan het. Ik weet dat het makkelijk is om zeggen, maar door intense pijn leren we ongelofelijk veel over onszelf en over hoe opmerkelijk we zijn als mensen”, klinkt het nog.

Haar post haalde in enkele uren tijd al een paar 1.000 likes. Tientallen Instagrammers reageerden bewonderend. “Je bent een sterk en dapper mens, echt inspirerend”, klonk het onder meer. (lees hieronder verder)

Anderen deelden ook eigen, soortgelijke verhalen. “Goed gedaan”, zegt iemand in zijn commentaar. “Je bent een vechter. Mijn moeder kreeg te horen dat ze zich naar het ziekenhuis moest haasten nadat ik een motorongeval had gehad. De dokters dachten dat ik nog maar een uur te leven had. Mijn schedel was op twee plaatsen gebroken en ik had een hersenbloeding. Dat was 39 jaar geleden en ik geniet nu van een goede gezondheid op mijn 60ste. Ik merk dat je alles uit je leven probeert te halen en geen moment verspilt. Meer mensen zouden hun leven moeten leiden zoals jij doet.”

