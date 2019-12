Charles Michel wil vertrouwen onder Europese regeringsleiders aanzwengelen met nieuwe werkmethode kv

10 december 2019

17u01

Bron: Belga 1 Voorzitter Charles Michel gaat de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese top van donderdag en vrijdag een nieuwe werkmethode voorstellen. Met meer "politieke voorbereiding" en "strategische debatten" wil hij het vertrouwen onder de leiders van de lidstaten aanzwengelen.

"Ik ga voorstellen om te proberen een werkmethode te hanteren die ons kan helpen om stappen vooruit te zetten", zo verklaarde Michel vandaag in Parijs, waar hij een voorbereidend bezoek bracht aan de Franse president Emmanuel Macron.

Meer "politieke voorbereiding" en meer "strategische debatten" moeten volgens Michel het wederzijdse vertrouwen versterken tussen de leiders, "en dus tussen de verschillende bevolkingen die samen de Europese Unie vormen". Daarnaast wil hij dat de leiders van naderbij opvolgen hoe hun beslissingen op het terrein worden uitgevoerd. "Beslissingen aankondigen is niet voldoende, we moeten ook verzekeren dat ze worden vertaald in de Europese realiteit."



Michel is sinds 1 december voorzitter van de Europese Raad, de instelling van de Europese Unie waarin de staatshoofden en regeringsleiders zetelen. Donderdag en vrijdag leidt de Belgische oud-premier zijn eerste Europese top. De toekomst van het klimaatbeleid, de Europese meerjarenbegroting, de versterking van de eurozone en de brexitonderhandelingen vormen de voornaamste thema's.