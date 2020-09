Charles Michel roept China op tot meer samenwerking met Europa HR

14 september 2020

19u11

Bron: Belga 2 Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft China gewaarschuwd voor het streven naar dominantie en heeft het land opgeroepen tot meer samenwerking. Dat deed hij op de Europees-Chinese top die maandag via videoverbinding van start is gegaan.

“We willen een evenwichtige relatie met respect voor elkaars belangen”, verklaarde Michel na een videoconferentie met de Chinese president Xi Jinping. Ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, in haar hoedanigheid van tijdelijk voorzitter van de EU-ministerraden, namen aan dat gesprek deel.

Michel riep op om tot een evenwichtige relatie met China te komen. “We hebben duidelijk gemaakt waar we staan”, aldus Michel nog.

Von der Leyen drong er bij China op aan om zijn markt verder open te stellen voor Europese bedrijven en in te zetten op duurzame ontwikkeling als het voor eind 2020 een investeringsovereenkomst met de EU wil bereiken. “China moet deze twee kwesties aanpakken”, aldus de commissievoorzitter. “China moet ons overtuigen dat het nuttig is om een investeringsovereenkomst te hebben.”

Europese bedrijven

De EU en China onderhandelen al zeven jaar over deze investeringsovereenkomst. Europa wil daarmee bereiken dat Europese bedrijven in China op dezelfde manier worden behandeld als Chinese bedrijven in de EU.

Ook klimaatverandering, andere economische en handelskwesties, mensenrechten, de coronapandemie en economische wederopbouw kwamen aan bod op de top. China moet volgens Europa meer doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Mensenrechten

Volgens Michel zijn er nog heel wat zaken waar de EU en China het niet over eens zijn, zoals de schendingen van mensenrechten in de autonome regio's Xinjiang, Tibet en Hongkong. De EU heeft aan China voorgesteld om “onafhankelijke waarnemers” naar Xinjiang te sturen, waar China heropvoedingskampen heeft voor de Oeigoerse moslimminderheid. “Er zijn echte verschillen en we zullen die niet verdoezelen”, aldus Michel.

