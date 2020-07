Charles Michel over Europees relanceplan: “Dit is het moment voor een deal over herstel” IB

16 juli 2020

04u03

Bron: Belga 0 Alle aandacht op de EU-top vrijdag in Brussel moet zijn gericht op duurzaam herstel van de coronacrisis in Europa. "Een deal is essentieel. Dit is moment", schrijft EU-president Charles Michel in zijn uitnodigingsbrief aan de 27 regeringsleiders en staatshoofden.

Zij komen morgen in Brussel bijeen om te onderhandelen over de meerjarenbegroting (MFK) van de EU van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelfonds van 750 miljard euro.

"De Covid-19 pandemie heeft vele levens in Europa geëist en een serieuze klap aan onze economie en maatschappij uitgedeeld", aldus Michel. "Al onze inspanningen moeten focussen op het opbouwen van duurzaam herstel. Daarom wordt onze bijeenkomst deze week gewijd aan het MFK en het herstelplan."

Michel heeft afgelopen vrijdag na weken intensief overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Nederlandse premier Mark Rutte en andere hoofdrolspelers een compromisvoorstel gepresenteerd "om bruggen te bouwen tussen de verschillende posities".

"Een overeenkomst vinden zal hard werk en politieke wil vereisen van iedereen. Dit is het moment. Een deal is essentieel. We moeten werkbare oplossingen vinden, die ten goede komen aan onze burgers", aldus Michel.