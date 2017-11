Charles Michel heeft onderhoud met Spaanse premier Mariano Rajoy rvl

10u07

Bron: Belga 0 AFP Charles Michel (links) en Mariano Rajoy (rechts) op een eerdere EU-top in Brussel. De Belgische eerste minister Charles Michel (MR) heeft vandaag een onderhoud gehad met zijn Spaanse ambtsgenoot Mariano Rajoy. De ontmoeting vond plaats in Göteborg, waar alle Europese leiders verzamelen voor de Sociale Top van de Europese Unie.

In beeld: Premier Michel zat voor start Top 20 min samen met Spaanse premier Rajoy. pic.twitter.com/fMScCwMPbI — Jelle Frencken (@jellefrencken) November 17, 2017

Officeel werd er tussen Michel en Rajoy tijdens de twintig minuten durende ontmoeting niet over de Catalaanse crisis of de eventuele uitlevering van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont gepraat. Wel ging het volgens de entourage van Charles Michel over de nieuw aan te stellen directeur van Europol, de Europese politiedienst.

Daarvoor is de Belgische commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle kandidaat, maar sinds de Catalaanse crisis en de rol die België daarin speelt, lijkt Spanje die kandidatuur tegen te houden. Ook praatten de twee regeringsleiders over de Europese agentschappen in Londen die een nieuwe thuis moeten krijgen in Europa.

Net vandaag beslist de Brusselse raadkamer over de uitlevering van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die in ons land verblijft, maar in Spanje 30 jaar cel riskeert voor ambtsmisdrijf en ongehoorzaamheid, rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing.