Charles Michel en Ursula von der Leyen bespreken toekomstige EU-prioriteiten LH

08 juli 2019

20u50

Bron: Belga 0 Premier Charles Michel, die vanaf 1 december voorzitter wordt van de Europese Raad, heeft vandaag kandidaat-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ontmoet. Ze bespraken de toekomstige prioriteiten van de Europese Unie, zo staat in een mededeling die ze na afloop lieten verspreiden.

Michel en von der Leyen wisselden in het Egmontpaleis ideeën uit over de beste manieren waarop de belangrijkste doelstellingen van de EU kunnen worden gerealiseerd, luidt het. Het ging onder meer over veiligheid en vrijheid, jobcreatie, een klimaatneutraal, eerlijk en sociaal Europa, en het verdedigen van de Europese belangen op het wereldtoneel.



"De komende maanden moet Europa grote uitdagingen het hoofd bieden, zoals de brexit, de volgende Europese begroting en klimaatverandering", staat in de mededeling. Michel en von der Leyen zijn het erover eens dat de Europese instellingen in deze context nauw met elkaar zullen moeten samenwerken.



Het was de eerste keer dat de Belgische premier en de Duitse defensieminister elkaar ontmoetten sinds ze beiden voorgedragen werden voor een Europese topjob. Michel is al zeker dat hij eind dit jaar Donald Tusk zal opvolgen, von der Leyens voordracht moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Het is nog niet zeker of de kandidaat-Commissievoorzitter een meerderheid van de 751 parlementsleden achter zich zal kunnen scharen. Zo blijven de groenen, na een eerste ontmoeting met von der Leyen, bijzonder sceptisch.