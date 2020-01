Charles Michel en Poetin plegen telefoontje over Libisch conflict, Iran en onafhankelijkheid van Oekraïne AW

16 januari 2020

18u31

Bron: Belga 0 De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en de Russische president Vladimir Poetin hebben vandaag telefonisch overleg gepleegd over de situatie in Libië. Over drie dagen vindt in Berlijn een vredesconferentie plaats.

In een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin, het eerste sinds Michel in december aantrad als Europees Raadsvoorzitter, hebben beide presidenten de moeilijke situatie in Libië aangekaart. “De presidenten hopen dat alle partijen in het land tot een akkoord zullen komen om een staakt-het-vuren af te spreken en het politieke proces te herlanceren”, klonk het na afloop in een communiqué.

Gisteren viel bij Europese bronnen te horen dat het staakt-het-vuren “steeds meer terrein wint”, maar dat “alles nog mogelijk is” op enkele dagen voor de conferentie.

Kernakkoord met Iran en onafhankelijkheid van Oekraïne

Poetin en Michel hadden het ook nog over de situatie in Iran en Irak. Daar benadrukte de Belg dat de Europese Unie het kernakkoord met Iran blijft verdedigen. Dat akkoord uit 2015 is een “belangrijke bijdrage” aan de veiligheid in de regio, en een essentiële pijler om verrijking van uranium te vermijden, klinkt het.

Tot slot heeft Michel herhaald dat de EU de onafhankelijkheid van Oekraïne blijft verdedigen, net als de soevereiniteit van het land en de territoriale integriteit. De Europese Unie heeft sinds maart 2014 sancties lopen tegen Rusland als reactie op de annexatie van de Krim.

Rivalen

Gisteren was het nog niet duidelijk of de twee hoofdrolspelers in het Libische conflict, de door de internationale gemeenschap gesteunde premier Fayez al-Serraj en de militaire commandant Khalifa Haftar zondag aanwezig zullen zijn in Berlijn. Begin deze week waren zowel al-Serraj als Haftar in Moskou, maar die laatste verliet daar de onderhandelingstafel zonder het vredesakkoord dat voorlag, te tekenen.

Vredesconferentie

Al-Serraj liet vandaag weten present te tekenen in de Duitse hoofdstad. Zijn rivaal heeft zijn deelname nog altijd niet bevestigd. In Berlijn zouden naast Haftar en al-Serraj ook vertegenwoordigers van Rusland, Turkije, de VS, Frankrijk, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, China en andere Aziatische en Afrikaanse landen aanwezig moeten zijn.

De EU wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad Charles Michel en buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell. Wellicht zal ook de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aanwezig zijn.