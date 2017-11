Charles Manson: van singer-song­wri­ter tot gruwelmoordenaar jv

08u42 2 Reuters Hij was singer-songwriter, met dank aan zijn ontmoeting met Beach Boys-drummer Dennis Wilson. Maar Charles Manson zal de geschiedenis ingaan als de wrede sekteleider die afschuwelijke massamoorden liet uitvoeren.

Charles Manson werd geboren als Charles Milles Maddox, op 12 november 1934 in Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio. Zijn moeder was Kathleen Maddox, een 16-jarige aan alcohol verslaafde prostituee. Manson kwam op straat terecht en leefde er van de criminaliteit. Door zijn moeder in de steek gelaten, bracht hij sinds 1951 geregeld tijd in de gevangenis door. Op zijn 32ste had hij de helft van zijn leven achter de tralies gezeten.

In 1955 trok hij op 21-jarige leeftijd met een tienermeisje van 17 naar Californië. Ze werd zwanger, maar een jaar later gingen ze al uit elkaar. Mansons vrouw en kind vonden onderdak bij haar nieuwe partner. Later werd Manson nog eens vader, toen hij even voorwaardelijk vrij was.

anp Charles Manson: links ten tijde van zijn proces in 1971, rechts op een foto uit 2009.

De paranoïde Manson zag zichzelf als verkondiger van het einde van de wereld. Hij zat stevig aan de lsd en was geobsedeerd door bepaalde kunstwerken, door het Bijbelboek Openbaring, en door 'Helter Skelter', een bekend nummer op het White Album van The Beatles. Voor hem betekende 'Helter Skelter' - dat eigenlijk over een rit in een achtbaan gaat - de bevestiging van een apocalyptische rassenoorlog die er stond aan te komen. Hij wou de moorden van de 'Manson Family' in de schoenen van de zwarten schuiven, zodat die in opstand zouden komen tegen het witte establishment, om zo uiteindelijk een helse rassenoorlog in de steden te ontketenen.

Charles Manson haalde vooral kwetsbare jonge vrouwen aan voor zijn sekte. Eerst in San Francisco, waar hij als goeroe hippies inwijdde in de communecultuur van vrije seks en druggebruik. Daarna trok hij met zijn 'Family' naar een verlaten ranch in de San Fernando Valley. Manson zette zijn sekteleden - een honderdtal - aan tot misdaden en uiteindelijk dus zelfs tot gruwelmoorden. De sekte zou via een grot onder Death Valley het paradijs bereiken en daar kunnen wachten tot de zwarten niet meer aan de macht zouden zijn. Tegen dan zou de 'Family' volgens Manson zo'n 144.000 leden tellen. Als Jezus Christus zou Manson dan zijn volgelingen terug naar de aarde brengen.

Photo News Charles Manson met verloofde Afton Elaine Burton.

Manson was verloofd met de 27-jarige Afton Elaine Burton, aka 'Star'. Ze leerden elkaar kennen toen Burton als 19-jarige Manson in de gevangenis bezocht. Burton verhuisde van Illinois naar Corcoran, waar Manson opgesloten zat. De twee kregen in november 2014 toelating om te trouwen, maar het huwelijk ging toch niet door. Manson had lucht gekregen van Burtons plan om zijn lichaam na zijn dood tentoon te stellen in een glazen kist in LA. Burton wou daar grof geld mee verdienen.

Aanvankelijk kreeg Charles Manson de doodstraf, maar toen Californië die in 1972 afschafte, werd ze herleid tot negen keer levenslang. Vervroegde vrijlating werd niet uitgesloten, maar dat werd hem twaalf keer geweigerd. Hij stierf gisteravond een natuurlijke dood in het Kern County hospital. Hij werd 83.

AFP Actrice Sharon Tate samen met regisseur Roman Polanski op hun huwelijk.

