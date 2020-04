Charles en Camilla vieren trouwdag met hun honden in Schotland WDw

09 april 2020

16u28

Bron: Belga 0 De Britse troonopvolger prins Charles (71) en hertogin Camilla (72) hebben ter gelegenheid van hun vijftiende huwelijksdag een officiële foto van hun beiden met hun honden verspreid. Op de foto staat het echtpaar met hun jack russels Beth en Bluebell op het Schotse landgoed Birkhall. De dieren komen uit een asiel voor honden en katten.

Pas kort voor hun trouwdag waren de twee royals weer verenigd: Charles was met het coronavirus besmet en handelde verscheidenen opdrachten in afzondering af. Hij had slechts milde symptomen. De hertogin van Cornwall moest uit voorzorg twee weken lang in quarantaine, maar was niet besmet.

