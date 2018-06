Chaos troef in VS rond situatie van ruim 2.300 van ouders gescheiden migrantenkinderen jv

22 juni 2018

20u40

Bron: afp/dpa/belga 2 In de Verenigde Staten heerst momenteel heel wat verwarring rond de situatie van meer dan 2.300 minderjarigen die aan de Mexicaans-Amerikaanse grens van hun ouders werden gescheiden. De hereniging van de kinderen met hun familie verloopt bijzonder moeizaam en niemand schijnt echt te weten wat er moet gebeuren. Veel kinderen spreken geen Engels en de autoriteiten moeten daarenboven uitzoeken welke kinderen als niet-begeleide minderjarigen binnenkwamen en welke niet.

De chaos is een gevolg van het Amerikaanse 'zero tolerance' beleid. Dat bepaalt dat illegale migranten worden opgepakt voor verhoor, terwijl hun kinderen zonder ouders in een gesloten centrum terechtkomen. Trump, die in binnen- en buitenland felle kritiek kreeg op dat beleid, ondertekende enkele dagen geleden een decreet dat een einde moet maken aan die praktijk en de weg moet vrijmaken voor hereniging. Maar een wet die definitief komaf moet maken met het scheiden van ouders en hun kroost, lijkt nog niet voor direct te zijn.

Intussen zoeken ouders wanhopig naar hun kinderen die hen weken eerder werden afgenomen. Sommige kinderen zijn niet ouder dan negen maanden. Allen werden ze overgebracht naar opvangcentra verspreid over het hele land, soms honderden kilometers verwijderd van de zuidelijke grens. In sommige gevallen stuurden federale functionarissen de kinderen in het geheim naar bepaalde faciliteiten door zonder daarbij de bevoegde stedelijke autoriteiten op de hoogte te brengen. Dat was onder andere het geval in New York, bericht CNN. Het maakt het nog zo moeilijk om de getroffen gezinnen weer te herenigen. Advocaten en mensenrechtenorganisaties melden bovendien dat de federale autoriteiten geen enkele inspanning leveren om het herenigingsproces te bespoedigen. Men laat het aan de ouders over om zelf hun kinderen terug te vinden, luidt het.

"De situatie is uiterst chaotisch. Het lijkt erop dat er geen enkel plan werd voorzien om kinderen en ouders na verloop van tijd terug bij elkaar te brengen", verklaart Matt Clausen, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Wola (Washington Office on Latin America), aan AFP.

Michael Avenatti, vooral bekend als de advocaat van pornoster Stormy Daniels in de procedure tegen Trump, vertegenwoordigt enkele migrantenouders. Hij twitterde: "Op de luchthaven krijg je bij het afgeven van je bagage een bagagelabel waarmee je je eigendom kan opsporen. In de stomerij krijg je een ontvangstbewijs. Maar wanneer de Amerikaanse regering je je zoon of dochter afneemt, krijg je niets. En dan raken ze ze nog kwijt ook."

Pediater Alan Shapiro, die in naam van de American Academy of Pediatrics verschillende centra bezocht, getuigt tot slot over kinderen "die niet meer kunnen spreken" en anderen die incontinent zijn geworden of er verslagen bijzitten.