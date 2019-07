Chaos op belangrijke spoorlijn in Italië na brand in schakelkast: duizenden reizigers gestrand LH

22 juli 2019

16u36

Bron: Belga, ANP 0 Een brand in een schakelkast heeft vandaag voor zware chaos en vertragingen gezorgd op een belangrijke spoorlijn in Italië. Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn tussen Firenze en Rome kwam een tijdlang volledig stil te liggen. Duizenden reizigers strandden in stations.

De treinen liepen vertragingen tot vier uur op en meer dan veertig treinen werden volledig afgeschaft, zo meldt spoorwegmaatschappij RFI.



De vertragingen waren te wijten aan een brand in een schakelkast in Rovezzano, nabij Firenze. De spoorwegmaatschappij vermoedt dat de brand aangestoken werd. De politie verdenkt anarchisten van de brandstichting en vermoedt dat het te maken heeft met een proces tegen bijna dertig anarchisten in Firenze, aldus het persbureau ANSA.



De hinder zou nog de hele dag duren. Treinreizigers in Italië moeten woensdag ook rekening houden met vertragingen. Dan hebben de vakbonden opgeroepen tot een staking bij het openbaar vervoer, de taxi's, autoverhuur en ferry's.