Chaos in Witte Huis door woedeaanvallen Trump: "Hij is veranderd in snelkookpan die voortdurend ontploft"

11u56

Bron: The Washington Post, The Independent 0 AFP Volgens naaste medewerkers valt met Trump geen land te bezeilen. De Amerikaanse president is kwaad en gefrustreerd omdat de kritiek op zijn beleid alsmaar toeneemt. Hij slaat wild om zich heen en heeft quasi alle bruggen verbrand. Volgens medewerkers in het Witte Huis is hij veranderd in een "snelkookpan die voortdurend ontploft".

De steenrijke zakenman is boos op functionarissen die hij heeft benoemd. Hij heeft genoeg van de kritiek over zijn aanpak van de crisis in Puerto Rico. Hij is furieus over de commentaren van Republikein Bob Corker als zou hij het land regelrecht naar Wereldoorlog III leiden.

En die frustratie blijft niet zonder gevolgen. Trump heeft fors uitgehaald naar zijn naaste medewerkers en politieke bruggen verbrand.

Zijn band met stafchef John Kelly, de voormalige generaal die nochtans was aangesteld om komaf te maken met de chaos in het Witte Huis, zou "onherstelbaar" beschadigd zijn.

REUTERS

"Het verbaast me allemaal niet", zegt Christina Geer, professor politieke wetenschappen van de Fordham universiteit in New York. "Hij heeft nog nooit met anderen moeten samenwerken; hij is altijd de 'koning' geweest."

Ze vervolgt: "Hij lijkt niet te begrijpen dat hij ten dienste staat van het volk en dat de mensen die voor hem werken er net zijn om hem te helpen."

Volgens de Washington Post heeft Trump de afgelopen dagen voortdurend woede-uitbarstingen gehad. Een vertrouweling van de president vertelde aan de krant dat hij Trump vergeleek met een "fluitende theepot". Hij voegde daaraan toe dat wanneer de president onvoldoende stoom aflaat dat hij dan "verandert in een snelkookpan die ontploft".

Het is aan stafchef Kelly om hiermee om te gaan en de plooien opnieuw glad te strijken. Maar de slechte sfeer in het Witte Huis heeft al zijn tol geëist en laat Kelly niet onberoerd.

AFP

Vorige maand zou de president zijn stafchef ongemeen stevig de mantel hebben uitgeveegd. Zo'n forse veeg uit de pan had voormalige generaal naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt tijdens zijn 35 jaar dienst in het Amerikaanse leger. Dochter Ivanka, schoonzoon Jared Kushner en Trump zelf proberen de autoriteit van Kelly voortdurend te ondermijnen.

Tijdens recente persconferenties werd Kelly dan ook gefotografeerd met een bedrukte gelaatsuitdrukking. Volgens Vanity Fair is hun werkrelatie onherstelbaar beschadigd. Zaterdag probeerde Trump nog de meubelen te redden door zijn stafschef publiekelijk te prijzen: "Hij is geweldig goed bezig en hij vertelde me dat hij heel veel van zijn job houdt ...". Maar voor hoelang nog?

