Chaos in parlement Hongkong: regeringsleider moet speech afbreken na protest parlementsleden TT

16 oktober 2019

06u23

Bron: Reuters, Belga 0 In het parlement in Hongkong is chaos uitgebroken na hevig protest van parlementsleden tegen de jaarlijkse beleidstoespraak van de regeringsleider van de regio, Carrie Lam. Die moest haar speech twee keer onderbreken doordat politici pro-democratieslogans begonnen te roepen en naar voren liepen in het halfrond. Uiteindelijk werd Lam weggeleid en zal ze haar toespraak nu via een videoconferentie houden.

Lam werd het mikpunt van oppositieleden die protesteerden tegen de aanpak van de demonstraties van de laatste weken in het gebied. De oppositie beschouwt haar als een handpop van China en wil dat ze ontslag neemt. Maar Lam doet voorlopig gewoon door en wilde vandaag nieuwe beleidsinitiatieven aankondigen.

Dat lukte echter niet. Verschillende oppositieleden met een masker van de Chinese president Xi Jinping bleven de slogan ‘Vijf eisen, niet één minder” roepen, verwijzend naar de vijf eisen van de betogers van de voorbije maanden. Daarbij bijvoorbeeld de vraag naar een onafhankelijkheid onderzoek naar het overmatig gebruik van politiegeweld bij de protesten.

Hongkong is een semi-autonome regio van China, waar al maanden manifestaties plaatsvinden om democratische hervormingen te eisen.

China niet te spreken over Amerikaans wetsvoorstel rond Hongkong

China heeft vanmorgen zijn “sterke verontwaardiging en fel verzet” geuit tegen een wetsvoorstel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden waarmee de manifestanten in Hongkong gesteund worden.

De wet voorziet sancties tegen Chinese ambtenaren “die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van fundamentele vrijheden” in de stad. Daarnaast komt er een jaarlijkse evaluatie om te bekijken of Hongkong voldoende autonoom is van Peking om zijn speciale status te behouden voor handel met de Verenigde Staten.

De regering van Hongkong zegt het wetsvoorstel te “betreuren”. “Buitenlandse wetgevende machten zouden op geen enkele manier mogen tussenkomen in interne aangelegenheden” van Hongkong, klinkt het in een mededeling. Maandag kwamen tienduizenden in de stad op straat om het wetsvoorstel te steunen. Dat moet wel nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse Senaat.

Het wetsvoorstel zet nog meer druk op de relaties tussen de VS en China. De twee landen onderhandelen momenteel over een aanslepende handelsoorlog.

