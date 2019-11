Chaos in La Paz: Boliviaanse oproerpolitie drijft begrafenisstoet uit elkaar met traangas TT

22 november 2019



Bron: Reuters 0 In het Latijns-Amerikaanse land Bolivia hebben duizenden burgers de begrafenisstoet bijgewoond van demonstranten die zijn omgekomen tijdens de protesten tegen de regering. De situatie liep uit de hand toen boze demonstranten de doodskisten van de slachtoffers op de vrachtwagens van de oproerpolitie probeerden te tillen. De politie zette traangas in.

De demonstranten vroegen in La Paz en buurstad El Alto aandacht voor de menselijke tol van het politiegeweld tegen burgers in het land. Maar ook de begrafenisstoeten zelf verliepen niet vreedzaam. De politie en het leger grepen opnieuw in en schoten met traangas om de menigte uiteen te drijven toen die probeerde met de doodskisten het centrale plein voor het presidentieel paleis op te komen.

De situatie in Bolivia blijft ondanks de belofte van nieuwe presidentsverkiezingen dus erg onrustig. Bij rellen in verschillende steden vielen al 29 doden sinds president Evo Morales op 10 november naar Mexico vluchtte. Aanhangers van Morales spreken van een staatsgreep en eisen zijn terugkeer, maar daar willen interimpresident Jeanine Áñez en haar tijdelijke regering niets van weten.

Fraude

Morales wordt beschuldigd van fraude bij de laatste presidentsverkiezingen, waar hij eigenlijk al niet meer aan mocht deelnemen omdat hij het grondwettelijke maximum van twee termijnen al lang heeft uitgezeten. Uiteindelijk kreeg hij toch toestemming van het Grondwettelijk Hof, waarin de meerderheid van de rechters aanhangers van de linkse president zijn. Morales won de verkiezingen en begon aan een vierde termijn, maar ontvluchtte uiteindelijk zijn land na hevige protesten van zijn tegenstanders en nadat een deel van de politie en het leger hem liet vallen.

Morales zelf wil nog altijd terugkeren naar Bolivia, maar steeds meer prominente leden uit zijn partij MAS roepen hem op dat niet te doen en willen samenwerken met de huidige rechtse regering om nieuwe verkiezingen te organiseren. “We moeten opnieuw vrede brengen in Bolivia. Ik vraag de bevolking en de aanhangers van de Beweging voor het Socialisme om hun protesten te stoppen en aan de nieuwe leiders in onze politieke partij te denken”, aldus Henry Cabrera, vicevoorzitter van het parlement, aan Reuters. Morales’ partij, die nog altijd een meerderheid heeft in het parlement, stelt voor om op 12 januari nieuwe verkiezingen te organiseren met nieuwe kandidaten.