Chaos in Hongkong na nieuwe massabetoging tegen omstreden uitleveringswet: debat uitgesteld, politie vuurt traangas af KV KG ADN

12 juni 2019

05u26

Bron: Belga, ANP 0 Duizenden manifestanten zijn vanochtend in Hongkong samengekomen voor het hoofdkwartier van de regering. Daar wordt gedebatteerd over een controversiële wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken. De wetgevende macht kondigde aan dat het debat uitgesteld wordt tot een latere datum, maar gaf verder geen details.

De demonstranten verzamelden zich vooral in en rond Lung Wo Road, een van de belangrijkste oost-westverkeersaders in de buurt van de regeringskantoren.

Chaos

Het straatbeeld is inmiddels een chaos door de vele betogers die door de straten lopen. De politie waarschuwde desnoods “geweld te zullen gebruiken” als ze zich niet terugtrekken. Ondertussen heeft de politie al meerdere malen traangas afgevuurd op demonstranten die met plastic flessen gooiden tijdens het massaprotest.



Enkele dagen geleden kwamen al eens een miljoen mensen op straat in de voormalige Britse kolonie om te protesteren tegen het wetsvoorstel.

Uitgesteld

Volgens het voorstel zou het mogelijk worden om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong, dat een aparte status heeft binnen China, voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.



Toen besliste de regering om toch door te gaan met de wet en vandaag een debat te houden. Dat debat wordt uitgesteld tot een latere datum.

Protest

Meer dan 1.000 bedrijven kondigden op de sociale media aan dat ze hun deuren zullen sluiten en mee zullen manifesteren. De vakbonden lieten aan persagentschap dpa weten dat ze hun leden aanmoedigen om zich ziek te melden, terwijl de vakbonden van de sociaal werkers en leerkrachten plannen om mee te protesteren. Daarnaast liet een busbedrijf weten dat hun chauffeurs trager zullen rijden om zo de betogers te steunen.

Ook vanuit Taiwan kregen de manifestanten steun. “Ik sta schouder aan schouder met de honderdduizenden in Hongkong die strijden tegen de uitleveringswet en voor gerechtigheid. Weet dat jullie niet alleen zijn”, liet minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu op Twitter weten. “Taiwan steunt jullie. De wil van het volk zal zegevieren.”

“Wet niet tarten”

De pro-Chinese regering in Hongkong heeft de betogers opgeroepen om “vreedzaam uiteen te gaan en de wet niet te tarten”. In een videoboodschap roept Matthew Cheung, de adjunct van bestuursvoorzitter Carrie Lam, de manifestanten op om de straten in de buurt van de regeringsgebouwen niet langer te blokkeren.



“Ik roep de burgers die zich hebben verzameld ook op om zoveel mogelijk terughoudendheid te tonen, om vreedzaam uiteen te gaan en om de wet niet te tarten”, klinkt het.