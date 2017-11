Chaos in feestvierend Maastricht door grote brand in binnenstad EB

22u14

Bron: ANP, Belga, AD 1 Twitter Op het Vrijthof in Maastricht waren bij het uitbreken van de brand zeker 20.000 carnavalsvierders voor de opening van het Nederlands-Limburgse carnavalsseizoen. Een grote brand in een woning boven een kebabzaak in Maastricht zorgt voor kopzorgen bij de Limburgse hulpdiensten. De brandweer heeft - mede door het overvolle Vrijthof - groot alarm geslagen. In onder andere Maastricht wordt het begin van het carnavalsseizoen gevierd.

Op het overvolle Vrijthof zijn zeker 20.000 carnavalsvierders. De hulpdiensten hebben de zijstraat van het Vrijthof, waar de uitslaande brand woedt, afgezet. Omliggende kroegen zijn ontruimd. De politie houdt nieuwsgierigen op afstand.

De brandweer heeft grote moeite de brandhaard te bereiken, mede omdat de Platielstraat in de oude Maastrichtse binnenstad nauw en slecht bereikbaar is.

Over oorzaak en eventuele gewonden is nog niets bekend.

Volgens een woordvoerder van de politie worden extra agenten ingezet om delen van Vrijthof en de Platielstraat te ontruimen. Op die manier probeert de politie meer ruimte te creëren voor de brandweer. Volgens getuigen is er sprake van een chaos. "Mensen worden van links naar rechts gestuurd door de politie".

De politie zet veel mankracht in om de duizenden feestgangers en nieuwsgierigen weg te sturen.

