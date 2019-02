Chaos en onduidelijkheid in Venezuela: is zeegrens met Antillen open of gesloten? Redactie

20 februari 2019

17u23

Bron: AD, Reuters, Belga 0 Zo snel als Venezuela de zeegrens met de Antillen sloot, heeft het land ze weer heropend. Tenminste, dat meldden militaire bronnen aan persbureau Reuters.

Het Zuid-Amerikaanse land in crisis sloot de grens gisteren zonder officiële reden op te geven. Een regionale marinecommandant meldde toen dat schepen en vliegtuigen uit Aruba, Curaçao en Bonaire zouden worden tegengehouden.



Nu zegt de Venezolaanse generaal Miguel Morales Miranda dat schepen en vliegtuigen vanuit de Antillen weer welkom zijn.

Wantrouwen

Venezuela verkeert in een diepe economische en politieke crisis. President Nicolás Maduro ontkent dat er sprake is van een humanitaire crisis. Hij wil geen voedsel en medicijnen accepteren van westerse landen, die hij wantrouwt. Zo heeft de regering ook bij Cúcuta de brug tussen Colombia en Venezuela met containers geblokkeerd om te voorkomen dat vrachtwagens met hulpgoederen uit onder meer de Verenigde Staten het land binnenkomen.

Zowel Nederland als de Verenigde Staten hebben oppositieleider Juan Guaidó erkend als regeringsleider. Maduro ziet de humanitaire hulp als onderdeel van een internationale campagne om hem ten val te brengen.

Protest

Amnesty International waarschuwt woensdag dat het repressieve beleid in Venezuela nog escaleert. De organisatie onderzocht ter plaatse het harde optreden tegen een recente protestgolf eind januari. “De Venezolaanse veiligheidsdiensten, onder het commando van Nicolás Maduro, zijn verantwoordelijk voor buitengerechtelijke executies en het gebruik van buitensporig geweld”, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Duizenden Venezolaanse burgers trokken eind januari de straat op om een nieuw beleid te eisen, vooral in arme buurten. In deze wijken is er een grote aanwezigheid van pro-Maduro gewapende groepen. De inwoners zijn er sterk afhankelijk van voedselprogramma’s, die momenteel in beperkte mate door de staat voorzien worden. Op vijf dagen tijd kwamen minstens 41 mensen om het leven tijdens de protesten, telkens door schotwonden. Meer dan 900 mensen werden arbitrair opgesloten.

De Bolivarian National Police (PNB) zou selectief buitengerechtelijke executies uitgevoerd hebben. En de slachtoffers zijn mensen die deelnamen aan protestacties tegen het beleid. Vooral de armere buurten in Caracas en andere delen van het land worden geviseerd en gestigmatiseerd. Daar vallen de meeste slachtoffers, die later afgeschilderd worden als “criminelen” die het leven lieten tijdens confrontaties met de veiligheidsdiensten.