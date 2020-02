Chaos en internettrollen: zo beïnvloedt Rusland de Amerikaanse verkiezingen YV

21 februari 2020

14u25

Bron: NYT, The Atlantic 0 Volgens Amerikaanse media hebben de inlichtingendiensten vorige week aan het Congres bekendgemaakt dat Rusland in november Trump opnieuw zou helpen de verkiezingen te winnen. Maar hoe gebeurt dat dan concreet? En waarom?

Op 13 februari kregen de leden van de inlichtingencommissie in een briefing te horen dat Rusland opnieuw focust om de Democratische voorverkiezingen en de algemene verkiezing, die op 3 november doorgaat, te beïnvloeden. Trump was volgens bronnen van de New York Times woedend toen hij dat te horen kreeg, uit angst dat de Democraten de informatie tegen hem zouden gebruiken.

In een tweet zei de Democraat Adam Schiff, voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, dat de reactie van Trump opnieuw de inspanningen om buitenlandse inmengingen te voorkomen, in gevaar bracht.

“Beïnvloedingscampagne”

Het is niet de eerste keer dat Rusland de verkiezingen wil sturen. Begin 2017, vlak na de verkiezing van president Trump, gaven de Amerikaanse inlichtingendiensten een rapport vrij waaruit bleek dat de Russische president Vladimir Poetin, een “beïnvloedingscampagne” vroeg. Die was gericht op de Amerikaanse verkiezingen in 2016 tussen Donald Trump en tegenstander, de Democratische Hillary Clinton.

Dat deden ze eerst door het Democratische Nationale Comité, het grootste bestuursorgaan van de Democratische partij, te proberen hacken, zonder succes. Verder ook door publiekelijk Hillary Clinton, een hak te zetten en Trump een handje toe te steken, luidde het toen.

“Ruslands doel bestond erin het vertrouwen van het volk in het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen, Hillary Clinton zwart te maken en haar verkiesbaarheid en mogelijk presidentschap schade te berokkenen”, stond er geschreven.

Geheime operaties

Verder beschreef het rapport ook geheime operaties, waaronder cyberactiviteiten en internettrollen. Rusland zou ook verantwoordelijk geweest zijn voor het verspreiden van vals nieuws, als deel van een propagandacampagne in het voordeel van Trump.

Het onderzoek maakte gebruik van bevindingen van Amerikaanse overheidsinstanties als de FBI, de CIA en de NSA. Sommige Republikeinen beschuldigden de inlichtingendiensten ervan om tegen Trump te zijn, maar dat ontkenden ze steevast. Ze zeiden dat ze onpartijdig werk leveren. Het Kremlin ontkende alle beschuldigingen.

2020 verkiezingen

Over het algemeen zouden volgens de Amerikanen de doelen van Rusland dezelfde zijn als vier jaar geleden. Ze willen het vertrouwen van stemmers in het verkiezingssysteem ondermijnen en chaos creëren. De winnaar van de verkiezingen krijgt het best zo moeilijk mogelijk om te regeren, als kiezers wantrouwen dat hij wel de terechte winnaar is.

Aanstaande verkiezingen zouden Russische internettrollen zich niet meer uitgeven als Amerikanen om zo mensen te sturen, zoals ze deden in 2016. Deze keer zouden ze inzetten om mensen zelf het valse nieuws te laten verspreiden, aldus de overheidsofficieren.

Uit de bevindingen van speciale onderzoeker Robert Mueller vorig jaar naar de inmenging, bleek dat de Russen, naast Donald Trump, ook Bernie Sanders wouden helpen in 2016. De twee kandidaten kunnen ideologisch niet verder van elkaar liggen, maar ze verdelen allebei de kiezers en willen de legertroepen in het buitenland terugtrekken.