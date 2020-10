Chaos bij Nederlandse modeketen Miss Etam ondanks overname na FNG-faillissement RL

07 oktober 2020

18u49

Bron: Belga, AD 0 Ook na de ‘redding’ uit het FNG-faillissement van de kledingketen Miss Etam in Nederland, heerst er nog chaos. Het personeel krijgt geen loon, minstens dertig filialen zijn al dicht, het hoofdkantoor is onbereikbaar en er komt geen nieuwe collectie meer binnen. Dat schrijft de Nederlandse krant AD.

"Bedrijvendokter" Martijn Rozenboom nam begin september winkelketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps over van de Nederlandse tak van FNG, het van oorsprong Belgische imperium dat compleet is ingestort. Rozenboom liet het oude FNG-management zitten onder de nieuwe naam Nxt Fashion.

Sindsdien regeert de chaos bij met name Miss Etam, de keten die met een kleine honderd filialen veruit de grootste is van de vier winkelformules, aldus het AD. Expresso en Claudia Sträter werden kort na hun doorstart alweer verkocht. Die kwamen in handen van de Nederlandse Van Uffelen Groep.

Ik heb nog liever dat we opnieuw failliet gaan en door een andere partij worden overgenomen, dan dat we blijven bungelen onder Nxt Fashion Medewerkster Miss Etam

Bijna een derde van de Miss Etam-winkels is de afgelopen dagen gesloten vanwege conflicten met de pandeigenaren. “Er wordt al maanden geen huur betaald, dus het is niet gek dat een huurbaas op een gegeven moment de stekker eruit trekt”, zegt een filiaalmanager van een Miss Etam tegen het AD.

‘Vliegen in de winkel’

Ook een medewerker lucht haar hart over de arbeidsomstandigheden in de winkels: “Al sinds het faillissement lijkt het erop dat er niets meer wordt betaald. Onze afvalcontainer is sinds juli niet meer leeggemaakt, we hebben overal vliegen in de winkel. We hebben nog wel wat zogeheten boodschappengeld ontvangen, maar dat is ook bijna op. Nog even en we hebben niet eens meer wc-papier. Het is een grote schande. Ik heb nog liever dat we opnieuw failliet gaan en door een andere partij worden overgenomen, dan dat we blijven bungelen onder Nxt Fashion.’’

De naam van Rozenboom viel ook in de zoektocht naar een overnemer voor de failliete Belgische activiteiten. De vakbonden reageerden daar toen erg ongerust op, omdat Rozenboom aan de gecontesteerde FNG-oprichter Dieter Penninckx is gelinkt. Uiteindelijk werd een deel van de Brantano-winkels overgenomen door VanHaren.

Patrick Miami-Van der Borden, tot voor kort commercieel directeur van Nxt Fashion, laat weten het bedrijf uit onvrede met de nieuwe koers te hebben verlaten. Het hoofdkantoor in Diemen, nabij Amsterdam, is ook telefonisch niet bereikbaar en de website van Miss Etam is momenteel niet operationeel.

Lees ook:

Brantano-manager Penninckx blijft aangehouden, onderzoek wordt uitgebreid naar mogelijke witwaspraktijken (+)

‘Ambitieuze arend’ zit vleugellam in de cel: portret van gevallen Brantano-topman Dieter Penninckx (+)

Oprichter JBC Jean-Baptiste Claes over beslissing van zijn kinderen: “Ik zou overname failliete merken niet gedaan hebben” (+)

Na 27 jaar moet Connie (58) plots kinderkledingwinkel sluiten door faillissement modegroep FNG: “Dit is echt pijnlijk” (+)

Brantano na 67 jaar mee kopje onder: “De Ikea van de schoenen worden, dat was de ambitie” (+)