Chaos bij Franse Lidl die stunt met PlayStation-actie: vechtpartijen en traangas ingezet

17 juni 2020

15u56

Bron: Reuters 0 Bij een Franse winkel van Lidl in Orgeval, in het westen van Parijs, moest de politie vandaag optreden tegen een grote groep koopjesjagers die stonden te wachten voor de opening. De winkel had namelijk een promotie lopen voor de PlayStation 4: ‘slechts’ 95 euro in plaats van 299 euro.

Met honderden stonden de geïnteresseerden te wachten voor de winkel. “We zijn verrast door het enthousiasme voor de actie”, laat Lidl Frankrijk weten op Twitter. Op videobeelden die opdoken op sociale media is te zien hoe mensen op elkaar gepakt stonden -niet slim tijdens coronatijden- en elkaar begonnen te duwen. Ook spoot iemand pepperspray op de groep wachtenden, al is het niet duidelijk of dat een actie van de politie was om de groep in bedwang te houden.

Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 Olivier Dauvers(@ Dauvers70) link

Ondertussen heeft Lidl de actie geannuleerd en alle consoles teruggestuurd naar de leveranciers. Voorts menen ze dat er al gelijkaardige acties liepen in andere winkels, en daar zonder problemen. “We verontschuldigen ons voor het ongemak”, klinkt het.

Eerder deze maand kondigde spelontwikkelaar Sony het nieuwe model van zijn gameconsole aan, de PlayStation 5. Die moet in het najaar in de rekken liggen.

