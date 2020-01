Chantelle (20) verkracht en keel overgesneden: door Interpol gezochte Belg geeft zichzelf aan na vlucht van meer dan 6 jaar HR

21 januari 2020

17u56 1 Buitenland Een Belg die in Zuid-Afrika verdacht wordt van monsterlijke feiten, heeft zichzelf na een vlucht van meer dan zes jaar aangegeven bij de politie. Jurgen V. (41) heeft volgens het gerecht in 2011 Chantelle Barnard (20) verkracht. Daarna sneed hij haar de keel over.

Jurgen V. trok afgelopen woensdag in het bijzijn van zijn vader en advocaat naar het politiekantoor van Benoni, een stad in het noordoosten van Zuid-Afrika. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt aan HLN dat het ministerie de zaak onderzoekt. Jurgen V. was al op de vlucht sinds 9 september 2013 en werd gezocht door Interpol. De gruwelijke feiten dateren echter al van april 2011.

Slachtoffer Chantelle Barnard woonde toen volgens lokale media in een huis op een terrein dat toebehoorde aan de familie van Jurgen V. De politie pakte de Belg op nadat Chantelle dood werd teruggevonden. De vrouw was gekidnapt, verkracht, en de keel overgesneden. Daarna waste de dader haar lichaam.

Jurgen V. werd kort na de feiten opgepakt, maar kwam begin 2012 vrij na het betalen van een borgsom. Toen hij in 2013 in Pretoria voor de rechtbank moest verschijnen, bleek hij spoorloos verdwenen.

Banden met België

Nochtans vreesden familieleden van het slachtoffer al meteen dat Jurgen V. zou vluchten, omdat hij nog banden zou hebben met België. Mogelijk gaat het om familie of vrienden in ons land. De man beschikt over de dubbele nationaliteit en is dus zowel Belg als Zuid-Afrikaan.

Afscheidsbrief

Kort voor zijn vlucht schreef hij snel nog een briefje aan een nichtje. “Het spijt me dat ik vertrek zonder afscheid te nemen”, klonk het volgens News24. “Maar ik ga geen 25 jaar naar de cel voor een misdaad die ik niet heb gepleegd.”

Waar de vermoedelijke moordenaar zich al die tijd heeft schuilgehouden, zal nog moeten blijken. Kort nadat hij in 2012 vrijkwam zou hij gesignaleerd zijn op een luchthaven in Mozambique, meldt Nehanda Radio. Daar stapte hij wellicht op een vlucht naar Kenia, alvorens naar Europa te vluchten. Of Jurgen V. de voorbije zes jaar ook ons land vertoefde, is niet duidelijk.

Hulp van familie

Deon Pieterse, een privé-detective die door de familie van het slachtoffer werd ingehuurd, denkt dat Jurgen V. zich mogelijk in Amsterdam verborg, nadat hij met een vals paspoort naar Nederland vluchtte. “Ik kwam verschillende keren erg dicht in zijn buurt”, zegt de privé-detective. “Maar hij slaagde er telkens in te ontsnappen. Ik ben vrij zeker dat hij hulp kreeg van familieleden.”

Later zou Jurgen V. toch teruggekeerd zijn naar Afrika. Maar op de begrafenis van zijn eigen moeder in Benoni in 2015, was hij niet aanwezig.

“Voorbije negen jaar waren een hel”

Familieleden van slachtoffer Chantelle Barnard reageren opgelucht. “De voorbije negen jaar waren een hel”, zegt mama Suzette (60). “Toen ik Chantelle’s broer Jacques belde om het nieuws te melden, barstte hij in tranen uit. “We zijn dolblij dat ze hem eindelijk te pakken hebben.”

Volgens de politie kwam Jurgen V. wellicht uit het buitenland toen hij zich woensdag ging aangeven. Al is niet duidelijk van waar hij dan juist kwam. “Mogelijk besefte hij dat hij zich niet langer kon verstoppen”, zegt een politieman. “Ik denk dat zijn vader hem overtuigd heeft zich aan te geven.”