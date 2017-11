Chantal trekt naar spa voor modderpakking. Personeel maakt die te warm en verdwijnt vervolgens voor negen uur Koen Van De Sype

17u04

Bron: CBC News, TVA Nouvelles 0 RV Slachtoffer Chantal Lavigne (35). ‘Dying in consciousness’ was de naam van de therapie die de Canadese Chantal Lavigne (35) koos, toen ze naar een spa in Quebec trok voor een detoxsessie. En dat was jammer genoeg ook wat er gebeurde. Ze werd ingesmeerd met modder, ingepakt in plastic en bedekt met een deken, waarna het personeel voor negen uur verdween. Maar de temperatuur van de pakking bleek veel te hoog.

Het ongeval gebeurde in juli 2011. Chantal – een moeder van twee kinderen – had op de boerderij van selfmade therapeute Gabrielle Fréchette (53) in Durham voor een detox gekozen, waarbij ze intens zou zweten. Ze deed de behandeling samen met een andere vrouw, Julie Théberge. Maar de pakking was veel te warm en de vrouwen raakten bewusteloos. Toen het personeel uiteindelijk opmerkte dat er iets mis was, werden de vrouwen in allerijl naar het ziekenhuis gebracht.

Levend gekookt

Julie haalde het, maar Chantal stierf door hyperthermie (oververhitting). Haar lichaamstemperatuur bedroeg meer dan 40 graden toen de hulpdiensten haar vonden, in plaats van de normale 37. Volgens de lijkschouwer zou het proces vergelijkbaar geweest zijn met iemand levend koken.

De drie verantwoordelijken van de spa – Gabrielle Fréchette, Ginette Duclos (61) en Gérarld Fontaine (39) – werden in december 2014 schuldig bevonden aan criminele nalatigheid met de dood tot gevolg voor Chantal en criminele nalatigheid met lichamelijke verwondingen tot gevolg voor Julie. Fréchette kreeg daarvoor 3 jaar cel, de twee anderen 2 jaar.

Sudation mortelle : l'avocat de Gabrielle Fréchette dépose son mémoire de demande d'appel https://t.co/jPFBTWbwE5 pic.twitter.com/KjHHDZIgkX Radio-Canada Info(@ RadioCanadaInfo) link

Daartegen tekenden ze beroep aan, maar dat hebben ze deze week verloren. Dat betekent dat ze hun celstraf nu ook effectief zullen moeten uitzitten. “De veroordelingen zijn niet alleen acceptabel, de daders komen er eigenlijk nog mild van af”, aldus rechter Patrick Healy. Ze moeten zich tegen 17 november aandienen om hun straf uit te zitten.

Geen excuus

Patrick Naud (43) – de partner van Chantal – is tevreden dat de straf bevestigd werd. “Ik wil dat ze gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. Met een celstraf. Ik wil dat ze opgesloten worden zodat ze eens goed kunnen nadenken over wat ze hebben gedaan. Gabrielle Fréchette heeft op geen enkel moment spijt getoond. Het was nooit háár schuld, maar wel die van Chantal. Maar ze heeft geen excuus.”

Sudation mortelle: «Je veux juste qu'elle fasse de la prison», lance le conjoint de Chantal Lavigne à la responsable de l'expérience https://t.co/R5BW1aDpYC pic.twitter.com/3VGhw543VE TVA nouvelles(@ tvanouvelles) link